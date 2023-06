El Valencia Basket no pudo completar el pleno de jugadoras en la selección española para el Eurobasket tras el último descarte de Leticia Romero, pero aún así, serán cinco las taronjas que disputen el torneo de selecciones que arranca este jueves en Eslovenia e Israel. Y es que a Queralt Casas, Raquel Carrera, Cristina Ouviña y Alba Torrens con España, hay que sumar a Marie Gülich con Alemania.

El combinado nacional abrirá su participación este jueves a las 20:00 ante Letonia en Tel Aviv, mientras que el conjunto alemán lo hará a las 20:45 frente a Francia en Liubliana. Cabe recordar que todos los partidos de España se podrán ver en directo por Teledeporte. El viernes, España se enfrentará a Montenegro a las 19:45. Tras un día de descanso, el domingo 17 cerrarán la fase de grupos contra Grecia a las 19:45.

La representación del Valencia Basket en la selección supone un tercio de la plantilla nacional, con cuatro jugadoras de las 12 convocadas. El equipo de Miguel Méndez está encuadrado en el grupo A con la sede en Tel Aviv, Israel.

Los partidos de Alemania

Por su parte, la Alemania de Marie Gülich está en el grupo C con la sede en Liubliana, Eslovenia. En su caso abrirán su participación el jueves a las 20:45 contra Francia. El viernes lo harán ante la anfitriona del Eurobasket a las 18:00h. Tras el día de descanso, el domingo se medirán a Gran Bretaña a las 12:15, concluyendo así así la fase de grupos.

Formato de clasificación

Los primeros de cada grupo se clasificarán directamente a los cuartos de final. En caso de que España no quede primero de grupo, el lunes 19 tendrá la oportunidad de clasificarse en el partido del 2º del grupo A contra el 3º del grupo B o el duelo del 3º del grupo A contra el 2º del grupo B. Lo mismo ocurriría con Alemania, pero en este caso el martes 20, con el partido del 2º del grupo C contra el 3º del grupo D o el duelo del 3º del grupo C contra el 2º del grupo D.

El martes 20 de junio las selecciones clasificadas para cuartos que disputaban la fase de grupos en Tel Aviv, es decir, los grupos A y B, viajarán a Liubliana, Eslovenia, para jugar la fase final. El jueves 22 serán los partidos de cuartos. Tras día de descanso, las semifinales se disputarán el sábado 24. La gran final será el domingo 25 a las 20:00.

Preolímpico en juego

Al margen de la lucha por las medallas, en juego están también los cinco billetes para el Preolímpico, un segundo reto del que está excluida Francia por ser la sede de los Juegos de 2024, por lo que podría clasificarse hasta el sexto si Francia es una de las cinco primeras en el Eurobasket.