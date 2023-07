Tres días después de anunciarse su desvinculación del Valencia Basket, Bojan Dubljevic ha querido despedirse de la afición, de sus compañeros y de todos los trabajadores y directivos taronjas que han sido importantes para él en sus 11 años en La Fonteta. Unas emotivas palabras que hizo llegar a través del club, al no tener redes sociales, con una carta que reproducimos a continuación.

"Querida Valencia,

Esta no es la forma en que quería despedirme de ti, no es la forma en que quería irme, pensé que si llegaba este día sería en la pista, pero hasta el último día no sabía si me iba a quedar o no. Es un día triste para mí y mi familia.

Llegué a Valencia con 20 años, pasé los mejores años del baloncesto contigo, en cada entrenamiento y en cada partido di todo lo que tenía y puedo irme con la frente alta.

Vine como un niño y me voy como un hombre. Estoy orgulloso de todo lo que hicimos juntos, de los títulos que ganamos y de la vida que tuvimos. Estoy orgulloso de los amigos que he hecho y tuve la suerte de pasar 11 hermosos años contigo. Ahora ha llegado el momento de decir adiós. Ha llegado el momento de tomar un camino diferente y buscar mi felicidad en otro club. Pero no es un adiós para siempre, eres mi hogar y eres el lugar al que voy a regresar, te extrañaré mucho hasta entonces.

Me gustaría agradecer mucho a la familia Roig, y también un gran agradecimiento a Paco Raga y al presidente Vicente, quienes tuvieron una gran influencia para que yo permaneciera aquí hasta ahora. Gracias también a Toni que me trajo aquí y a Chechu por todo. Gracias a Alfonso y su familia que estuvieron ahí para mí y mi familia en cada situación y les estaré eternamente agradecido. Gracias a toda la gente del club que son gente maravillosa: Guille, Álvaro, Alberto, Quique y los demás. Gracias al personal médico, fisioterapeutas, que dedicaron horas y horas y que hicieron de todo para curar cada lesión a tiempo. Gracias a todos los preparadores físicos, Manu, Julio, Pedro, gracias a toda la gente que ha cuidado de nosotros y del vestuario, especialmente a Paco y demás gente querida. Gracias a todos los entrenadores que me hicieron mejor jugador y gracias a todos los jugadores que compartieron conmigo el vestuario. Todos vosotros tenéis un lugar especial en mi corazón. Algunos no seguiréis, como yo, en Valencia y os deseo todo lo mejor para el futuro. Quiero agradecer a mi familia, que siempre me apoyó y siempre estuvo ahí para mí.

Mensaje para la afición

Por último, lo más importante, gracias a la afición que me animó en las buenas y en las malas, sois la mejor afición del mundo y sois el corazón de este club. Gracias por esperarme después de cada partido, pasar tiempo conmigo y siempre tener paciencia cuando las cosas no funcionaban, quiero agradecer especialmente a los aficionados que siempre se quedaron con nosotros después de los partidos, traían comida y siempre me dieron energía positiva y me animaron con sonrisas en su cara cuando no era fácil después de los partidos difíciles. Siempre vais a tener un amigo en mí.

Somos una familia, os quiero mucho.

¡Amunt Valencia!

Con amor, Dubi