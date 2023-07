Semi Ojeleye fue el primer fichaje del Valencia Basket este verano, pero a pesar de ello, no fue hasta la medianoche de este martes, cuando en el club se aseguraron su presencia la próxima temporada a las órdenes de Álex Mumbrú. Y es que tal y como se explicó el día de su fichaje, el acuerdo para las dos próximas temporadas estaba condicionado a que el jugador no tuviera alguna buena opción de NBA antes del 12 de julio, con un plazo que expiraba ayer a las 23:59.

A la espera de pasaporte nigeriano

El club no recibió noticia alguna ayer y al no haber ejercido esta opción, el técnico taronja podrá contar con el estadounidense de raíces nigerianas, a la espera de que pueda lograr el pasaporte que le permita jugar con condición de cotonú y no ocupar plaza de extracomunitario. Una situación que facilitaría la confección de la plantilla, en la que el Valencia Basket presentó también ofertas para el tanteo a Jared Harper y Jasiel Rivero, ambos con pasaporte extracomunitario, al igual que Kyle Guy, que podría ser taronja en las próximas horas.

Buyout de 300.000 euros

El alero, con pasado en Boston Celtics, Milwaukee Bucks y Los Angeles Clippers, salió semanas atrás de la Virtus Bolonia tras hacer efectivo un ‘buyout’ de alrededor de 300 000 euros. Una apuesta fuerte del Valencia Basket.