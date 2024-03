Sin Chris Jones, pero con Brandon Davies

El Valencia Basket visita hoy al Dreamland Gran Canaria (13:00, #Vamos) en la 27ª jornada de la fase regular de la Liga Endesa en busca de un triunfo que le permita adelantarle en la lucha por la cuarta plaza de la clasificación. Y lo hace con grandes novedades en la lista de convocados, ya que Brandon Davies vuelve tras haberse perdido los últimos cinco partidos por lesión, mientras que Chris Jones se quedó en Valencia por unas molestias que arrastra en el tobillo izquierdo desde el partido de Belgrado, lo que ha hecho que el técnico se vea obligado a contar de nuevo con Jared Harper en detrimento de Nate Reuvers, el extracomunitario que se quedará esta vez sin jugar.

Salvo contratiempos de última hora, la participación de Brandon Davies es segura al haber superado ya su lesión muscular en el gemelo izquierdo. El propio Mumbrú destacó recientemente que no correrían riesgos con él, por lo que su presencia en la expedición es la mejor garantía de que están en condiciones de jugar.

Un refuerzo de lujo para un partido en el que los taronja se miden a un rival directo por la cuarta plaza que da derecho a ser cabeza de serie al menos en el primero de los cruces del playoff. Antes de esta jornada había cuatro equipos con el mismo balance de 16 victorias y cuatro derrotas, que son el UCAM Murcia, que es cuarto, el Lenovo Tenerife, quinto, el Gran Canaria, que es sexto y el Valencia Basket, séptimo. Por encima tenían al Barça, tercero con 17, y por debajo al Manresa, octavo con 11.

Los taronja afronta este choque después de imponerse el pasado domingo en otro duelo directo en esta zona media-alta al Murcia, un triunfo que evitó que se quedara descolgado en la clasificación y que le permite seguir aspirando a las cuatro primeras plazas.

Eso sí, para acercarse a ese objetivo, el Valencia Basket ha de romper su particular maldición en esta pista, en la que hace más de siete años y medio que no gana en un partido de Liga Endesa y en el que ha perdido en sus ocho últimas visitas (siete de ellas en acb). Tras la victoria del equipo amarillo en el partido de la primera vuelta por 79-86, el Valencia Basket busca un triunfo que le permitiría ponerse por delante en la clasificación y evitar el 2-0 en contra en el basket-average particular. Incluso ponerlo a su favor en caso de ganar por más de siete puntos. Sin embargo, cabe recordar que en el enfrentamiento más reciente, en cuartos de final de la Copa del Rey, el Valencia Basket se impuso en la prórroga por 81-89.

El rival, en mala racha El Dreamland Gran Canaria llega a este encuentro dentro de ese mismo grupo, aunque por el basket-average general lo afronta una posición por delante, como sexto en la tabla. El equipo amarillo regresa a casa tras dos derrotas como visitante ante dos rivales en zona de playoff como Baxi Manresa y Lenovo Tenerife y tratará de alargar su buena racha histórica contra el Valencia Basket para no solo mantenerse por delante sino además ganar el basket-average particular.

Interés por Ethan Happ

Por otra parte, el partido contará con el aliciente de medirse de nuevo a Ethan Happ, un pívot que está entre los objetivos del Valencia BC de cara a la próxima temporada. Recientemente adquirió la nacionalidad de Macedonia del Norte, es el jugador que más canastas de dos mete en la Liga Endesa (5,3) con el cuarto mejor porcentaje (68,7%) y el tercero en rebote ofensivo (2,4), con un promedio de 12,2 puntos, 5,6 rebotes, 2 asistencias y 1,2 recuperaciones, para 15,6 de valoración