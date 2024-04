Elena Buenavida: "En nuestra mente sólo está volver a ganar la Liga"

Con 12 partidos esta temporada y unos promedios de 15,7 minutos, 4,8 puntos, 1,3 rebotes, 1,7 asistencias y 4,7 de valoración, Elena Buenavida se ha ganado estar entre las tres mejores jóvenes de la Euroliga en su segunda temporada en el Valencia Basket, aunque siga vinculada a La Cordà de Paterna.

La Euroleague Women le ha seleccionado entre las tres candidatas a ganar el premio a mejor jugadora joven de la competición. ¿Esperaba algo así?

Al final es algo que sorprende un poco, soy joven, juego los minutos que me da el Valencia BC y siempre intento dar el 100% de mí misma, pero al final cuando te nominan a un premio de este estilo en la mejor competición europea siempre ilusiona, te brillan los ojos más de la cuenta y estoy muy ilusionada no sólo por el hecho de que cuenten conmigo como candidata porque significa que estoy haciendo las cosas bien.

En dos temporadas suma ya 27 partidos de Euroliga y con 20 años recién cumplidos. ¿Ha superado sus expectativas cuando fichó por el Valencia BC?

Es algo que no me imaginaba para nada, para mí la Euroliga era uno de esos objetivos que tienes a largo plazo, con el que soñaba cuando empecé mi carrera y estar ahora con 20 años habiendo jugado en casi todos los partidos de Euroliga, a un nivel alto y en un equipo que opta a meterse en grandes cosas, es un sueño hecho realidad.

Mejores jóvenes de la Euroliga esta temporada / SD

Y con mejores números que el año pasado y que incluso en la Liga a pesar medirse a los mejores equipos de Europa...

Sí, con dos competiciones a la vez, hay rotaciones, a veces se entra en juego un poco más y estoy muy contenta con todas las oportunidades que me están dando, aunque la verdad es que no había visto que mis números eran mejores en la Euroliga que en la LF Endesa.

Lástima que se escapara la clasificación y el sueño de la Final Four que ya acariciaron el año pasado. ¿Es una espina que queda para próximos años?

Sí, es un objetivo que con los pies sobre la tierra, sabemos que es complicado porque esta competición nos mide contra equipos de muy alto nivel. Nosotras siempre miramos hacia arriba, sabemos que podemos, pero si no lo logramos tampoco es un gran disgusto.

Para volver a la Euroliga, la única forma que queda de asegurarla al 100% pasa por volver a ganar la Liga. Entiendo que ese es ahora el único objetivo en mente.

Sí porque no lograr ese objetivo sí sería un gran disgusto, queremos repetir el título de Liga, sabemos que va a costar mucho trabajo pero es un objetivo prioritario y luchamos por él cada día, cada vez que venimos a entrenar. En nuestra mente sólo está ahora volver a ganar la Liga.

Liga, Copa y Supercopa. Pocas puedes presumir del triplete nacional con apenas 20 años...

Sí, la verdad es que en ese sentido no me quedo corta, las últimas dos temporadas han sido de triunfos para el equipo, hemos ganado tres torneos que a todo el mundo le llenaría de orgullo ganarlos. Las cosas están yendo bien, el equipo está trabajando bien. Hay un buen grupo, buen nivel y me siento afortunada de formar parte de este equipo.

Y siendo protagonista incluso en las finales, tanto de la Liga como de la Copa...

Sí, no tengo ninguna queja, estoy muy agradecida a las oportunidades y confianza que me da Rubén y el Valencia Basket, me emotiva para seguir trabajando y tener más oportunidades.

¿Cómo cambia el chip de jugar un partido de Euroliga a hacerlo en la LF Challenge con La Cordà de Paterna?

Es totalmente diferente, pero hay momentos para todo, cuando juegas un partido te centras sólo en ese, lo importante es vivir cada momento, dar el 100% de una misma, no pensar que por ser una u otra competición eres peor o vas a ir más sobrada, cada partido tiene su historia y es un mundo, cada compañera es distinta y es un reto saber llevarlo todo a la vez. Me gusta asumirlo y creo que a la larga me hará mejor jugadora.

En ocasiones ha jugado hasta dos partidos en el mismo día, ¿cómo lo lleva físicamente?

Bueno, somos jóvenes, si podemos hacer esto alguna vez en nuestra vida es ahora. Si juego 10 minutitos en Liga y 20 en la LF Challenge, bienvenidos sean. Es un desgaste físico, pero aquí las cargas las tienen muy bien reguladas.

¿Piensa también el ascenso con el Paterna?

También, la mentalidad es la misma, somos muy competitivas y queremos tirar hacia lo más alto. Estamos entre las cuatro primeras, a ver el rival del Playoff, si podemos entrar en la Final Four y ascendemos, sería un lujazo para Paterna.

Con Rubén Burgos también coincide en la selección. Una muestra más de su confianza...

Sí, es diferente cuando estamos en la selección, los dos cogemos papeles diferentes. Aquí es el día a día durante mucho tiempo, allí es un mes en el que hay que exprimir al equipo al máximo con jugadoras que no conoces tanto, son situaciones diferentes, pero con él también ganamos un oro hace dos años, el año pasado quedamos terceras. Nos va bien, siempre ha tenido un trato maravilloso, es muy buen entrenador y estoy muy contenta.

Todo le ha ido muy rápido y ha sido internacional en cada categoría, pero ¿pensar en la absoluta a corto plazo son palabras mayores?

Sí, son palabras mayores. Este año acabo la U20, mi última competición de formación. En la absoluta todavía hay gente que da mucho juego y quizá cuando se haga el cambio generacional puedan entrar más jóvenes.

Su polivalencia es un hecho, pero ¿en qué posición se siente más cómoda?

Yo me siento cómoda de dos, de escolta, pero si necesitas un base puedo hacerte de base, si necesitas un tres, puedo hacerte de tres, pero donde me gusta jugar más es de escolta.

¿Siempre fue así?

Bueno, de pequeña en Canarias no estaban muy definidos los puestos y hacía un poco de todo, subía el balón, posteaba, tiraba, pero cuando fui creciendo me centré en jugar de exterior.

¿Cómo empezó a jugar?

En un equipo que se llamaba el Luther King sur, me federé allí y luego me fichó el Luther King norte, que son colegios de la isla. En el norte había un poco más de nivel, me gustaba el baloncesto, se me daba bien y dije, vamos a probar. Desarrollaron el inicio de mi carrera, iba a torneos, a campeonatos de España y de Canarias y un día me llamaron del Siglo XXI. Mi padre había jugado al baloncesto, pero no quería que me apuntara porque ya no le gustaba. Iba por la calle y me decían que era muy alta, que tenía que jugar al baloncesto o al voleibol, pero yo hacía natación. Un día probé y me gustó.

Antes de fichar por el Valencia BC tuvo la opción de ir a UCLA, ¿cómo acabó en València?

Tenía varias ofertas universitarias de EEUU y esa opción no me desagradaba. Pero el de UCLA era un proyecto más académico que deportivo y requería una nota de inglés muy alta y yo a ese corte no llegaba. Cuando vi que en UCLA no podía, me llamaron de más universidades y del Valencia Basket y decidimos venir a Valencia.

¿La opción de EEUU la sigue teniendo en mente para un futuro?

Es algo que no me desagrada pero no la quiero para ahora mismo. Sería una experiencia que no estaría mal vivir, no me asusta la idea y me parece curiosa, en algún momento estaría bien vivirla.

De todas formas, aún tiene contrato en el Valencia BC. ¿Se ve aquí muchos años?

No tengo idea de irme porque yo estoy muy bien aquí, el Valencia BC se porta muy bien conmigo, estoy muy contenta y estamos cumpliendo todos los objetivos.

Elena Buenavida, en el partido ante el Barça / E. Ripoll

¿Cómo es compartir equipo con jugadoras a las que seguro que veía de pequeña por televisión?

Ahora ya estoy más acostumbrada, pero el año pasado llamaba todos los días a casa diciendo: ‘mamá, que estoy entrenando con Alba Torrens, con Queralt Casas... era muy fuerte ver con quién compartía mi día a día. Además, conmigo se han portado genial todas, son encantadoras y me siento muy afortunada de haber coincidido con ellas, se preocupan por mí, intentan que aprenda, me corrigen...

En Paterna, en el Valencia BC y con la selección, ¿de dónde saca tiempo para su carrera universitaria?

Es organizarse, mi objetivo no es acabar en cuatro años, pero aunque los estudios van en paralelo, ahora mi prioridad es el baloncesto.