Rubén Burgos: "Es un partido a 80 minutos"

El entrenador del Valencia Basket, Rubén Burgos ha comparecido en rueda de prensa este martes, 30 de abril para analizar la eliminatoria de semifinales de la Liga F Endesa que enfrentará a su equipo con el Casademont Zaragoza en una eliminatoria de ida y vuelta que se disputará este jueves en el Pabellón Príncipe Felipe aragonés y el domingo, en la Fonteta. "Estamos a las puertas de una nueva semifinal, avanzando en el camino que querríamos recorrer y adaptándonos a las circunstancias de cada rival", destacó el valenciano que se mostró ilusionado con la posibilidad de clasificarse para otra Final.

Se repite semifinal

El Valencia BC se enfrenta a un 'viejo conocido': "En este caso reeditamos la semifinal de la temporada pasada ante el Casademont Zaragoza, un rival al que nos hemos enfrentado en todas las ompeticiones: en Liga Regular, en Supercopa, en la pasada final de Copa... así que afrontamos una nueva eliminatoria ante ellas aunque seguro que será diferente", remarcó Burgos.

El hecho de que la eliminatoria se dirima a dos partidos es un factor clave para el técnico: "Viendo el sistema de competición, es importante cada minuto de los 80 que tenemos que jugar, desde el minuto 1 en el Pabellón Príncipe Felipe. Lo planteamos como un partido a 80 minutos". Burgos también resaltó el apoyo que tendrán las zaragozanas en su pista: " Es una cancha muy exigente donde el público aprieta mucho, al igual que en la Fonteta donde el ambiente seguro que va a ser espectacular este domingo como también lo fue el domingo pasado en la vuelta ante el IDK Euskotren".

Para Rubén Burgos, se enfrentan dos sólidos proyectos de baloncesto femenino: "Somos dos equipos que nos conocemos muy bien, dos estructuras consolidadas. Hace unos días celebramos el sexto aniversario de nuestro ascenso. Zaragoza lleva cuatro con el equipo femenino, son dos organizaciones globales, dos ciudades volcadas con el baloncesto, con mucha tradición en este deporte tanto masculino como femenino y con resultados por ambas partes. Tenemos grandes aficiones, hay mucha expectación y esperamos estar a la altura y ofrecer nuestra mejor versión reflejando los valores de la Cultura del Esfuerzo".

A ida y vuelta

Sobre el formato de competición, a dos partidos en lugar de a 3 como se disputaba hace unos años, Burgos analiza: "Realmente no son unos playoffs, es una eliminatoria, pero conocemos el formato desde el principio de temporada y tenemos que adaptarnos a él. Son cosas que no dependen de nostrotras, exige más concentración y sí es cierto que se puede diluir un poco la ventaja del factor cancha pero tenemos experiencia en eliminatorias con este formato tanto en la Liga como en la Eurocup. Hace ya unas temporadas que cambió el formato y nos hemos adpatado. Personalmente me gusta más el formato a tres partidos, favorece más el aspecto táctico".

Para Rubén Burgos las claves para ganar en Zaragoza son: "Tenemos que llevar el partido a un ritmo que nos convenga, estar participativas, bien en defensa. Ellas como equipo tienen muchos puntos fuetes, fuegan muy cómodas en el juego abierto, de transición y tienen gran talento individual, tienen buen juego colectivo". El técnico espera contar también con el apoyo de la afición taronja en el Príncipe Felipe: "Nuestra afición siempre viaja a Zaragoza, seguro que también contaremos con ellos".

Decisión sobre Awa Fam

Este fin de semana el equipo vinculado del Valencia Basket, La Cordà de Paterna que disputa el playoff de ascenso a la Liga F Femenina, lo que obliga al cuerpo técnico taronja a elegir si Awa Fam juega con el Paterna o bien lo hace con el primer equipo el partido de vuelta ante Casademont: "Es una decisión que tomaremos después del partido del jueves. Ahora Awa está en el Campeonato de España Júnior y decidiremos lo que es mejor para su formación y su crecimiento como jugadora. Más que pensar en el equipo, pensamos siempre en lo mejor para Awa".