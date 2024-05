Xavi Albert: "Lo importante ahora mismo es recoger a los heridos y a los lesionados"

Xavi Albert sabe que el factor pista debe jugar un papel decisivo de cara al tercer partido de los cuartos de final ante el UCAM Murcia y no duda en pedir el apoyo de la afición. "Espero que La Fonteta esté a reventar y apoye al equipo ya estos jugadores que se dejan la piel en la pista", señaló en los micrófonos de Movistar el término del partido en Murcia, donde se impusieron por 72-83.

Valoración del partido

Hemos tenido muy claras las ideas, hemos podido imponernos mejor a lo que planteaba el Murcia con la zona, era fundamental aguantar el segundo y tercer período, donde el nivel de intensidad y de contactos ha subido, le doy mucho valor a esta victoria por el compromiso de mis jugadores, hay que felicitarles por el nivel de esfuerzo, de implicación, el alma que tiene este equipo, que es capaz de tener jugadores que estaban al límite físico y no han dudado ni un minuto en dar todo lo que tenían, ya fuera 10 o 15 minutos, y es algo que me hace muy feliz como entrrenador y como la voz que da nombre en este momento al club. Hemos podido volver tras el parcial del primer período y conseguido una victoria muy importante.

Stefan Jovic

Stefan ha hecho un partido increíble, pero no me puedo dejar a ningún miembro de esta plantilla, pero Stefan es un líder, la prolongación del entrenador en la pista, es un entrenador en el campo y tenemos la suerte de contar con él en días donde las emociones están a flor de piuel, el nivel de atención es el de una final y no solo ayuda su capacidad, sino también su experiencia.

Damien Inglis y lesionados

A Damien se le ha ido la rodilla, la primera parte y la más importante del próximo entrenamiento es recoger a los heridos, a los tocados y lesionados, tratar de recuperarnos lo mejor posible y evaluar quién puede estar de cara al sábado. Evidentemente, visto lo visto, no dudo de que van a querer jugar, pero hay que analizar un buen análisis con pausa para saber quien va a estar bien físicamente para la batalla del sábado que da acceso a semifinales.

Calma

Cuando se han puesto por delante les he pedido que tuviéramos calma, hay momentos en los que el partido se vuelve muy emocional y ahí necesitamos calma, rebajar pulsaciones, tener una pequeña pausa para coger aire y volver al camino y al buen juego. Había que volver a lo que nos estaba dando éxito.

Implicación

Los he visto muy implicados, también en el primer partido, es un deporte emocional pero están muy implicados y comprometidos y se ve en la cantidad de jugadores que han puesto a disposición su físico para tratar de que la serie se alargara. Los he visto muy concentrados, implicados, con ganas de sacar este partido adelante.

Jared Harper, en el partido entre el UCAM Murcia y el Valencia Basket / EFE

Jared Harper

Tenemos una plantilla muy larga, todos los jugadores tienen que estar preparados para el momento en el que el equiupo los necesite, unos con más peso que otros, pero hay que estar preparados para sacarnos de una situación como la de hoy, Chris no estaba, Stefan comenzaba a padecer y Jared nos permite cosas con su chispa que no te las puede dar ningún otro jugador en Europa. Estará más o menos acertado, pero está implicado.