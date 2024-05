Xavi Albert: "Nos ha faltado energía y calma"

Decepcionado y autocrítico, compareció el entrenador del Valencia Basket, Xavi Albert en rueda de prensa tras la eliminación de su equipo al caer en el tercer partido de cuartos de Final frente al UCAM Murcia. "Lo primero, felicitar al Murcia porque han hecho una temporada histórica. Totalmente merecido y con un juego muy reconocible". Albert, más que pobablemente, vivió su último partido como primer entrenador del Valencia Basket ya que todo apunta a que será Pedro Martínez, el técnico que llevó al Valencia Basket a la conquista del título de Liga en 2017, el que se siente en el banquillo taronja la próxima temporada.

El entrenador analizó así un partido en el que distinguió claramente dos partes: " La primera parte ha sido muy buena de baloncesto, con dos equipos dejándose todo. Nos hemos encontrado muy bien en el tercero pero no hemos acabado de rematar y cuando se han puesto por delante nos ha faltado energía. No hemos tenido calma y los jugadores estaban vaciados", resumió.

Una gran 'bola de nieve'

Albert admitió en el inicio del último cuarto Jonah Raebaugh se encontró con dos puntos sencillos y que la reacción que se desencadenó fue como "una bola de nieve" que no pudieron frenar. "El momento nuestro ha llegado demasiado pronto y el suyo en el momento que tocaba", resumió.

Albert lamentó la eliminación por la afición taronja; "Me hubiera encantado dar una victoria a los aficionados y habernos clasificado para semifinales, que es nuestro objetivo por el presupuesto y por lo que somos es estar entre los cuatro primeros. Ha sido una temporada muy dura, muy exigente. En la Euroliga hemos dado pasos pero hemos llegado cansados al final e la acb. Seguimos dando paso pero nos falta esa consistencia", admitió.

Agradecido pese a todo

El técnico que se hizo cargo del equipo hace un mes y medio, dijo que "la derrota lo amarga todo en un primer momento" pero aseguró que si mira "un poco más allá" le queda un gran "agradecimiento a todos".

"A los jugadores, que se lo han dejado todo, al cuerpo técnico, porque me he sentido muy arropado y a una Fonteta que ha vuelto a querer conectar con el equipo. Se me queda esa espina clavada de no haberle podido dar una noche de fiesta. Soy una persona de club, tengo contrato para el año que quiere, y lo seguiré siendo incluso si algún día me toca no estar", concluyó.