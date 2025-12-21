El Valencia BC choca con Forrest y la defensa del UCAM

Aunque aún tiene un partido pendiente jugar, el Valencia Basket no pudo mantener su segunda posición provisional de la Liga Endesa al caer en su vista a la complicada pista del UCAM Murcia. Un rival que tomó el mando desde el segundo cuarto y que encadena siete victorias seguidas, para superar a los taronja en un partido en el que lograron imponer su defensa y su ritmo, con clara superioridad también en el rebote y un Forrest que castigó una y otra vez el aro visitante hasta poner el definitivo 92-80.

Con la única baja por lesión de López-Arostegui y los descartes de Isaac Nogués a Ismael Sako, Pedro Martínez salió de inicio con Darius Thompson, Brancou Badio, Kameron Taylor, Jaime Pradilla y Nate Reuvers.

Los taronja no tardaban en tomar el mando del partido en un primer cuarto que abrió Darius desde el 6,75 y que dominaron los taronja con un juego coral y reparto de puntos entre Taylor, Reuvers, Badio, Puerto y Montero, quien con un triple puso el 7-16 que llevó a Sito Alonso a pedir su primer tiempo poco después del ecuador del primer cuarto.

Los visitantes veían aro con más facilidad de la prevista teniendo en cuenta que delante estaba la mejor defensa de la Liga Endesa, aunque la reacción local no se hizo esperar y, liderados por Forrest, empataron el partido 17-17 a 1:22 del final, tras un parcial de 9-2 que llevó a Pedro Martínez a parar el partido.

Kameron Taylor, el mejor taronja del partido con 18 de valoración. / acb Photo / Javier Bernal

Un espectacular mate de Puerto a una mano tras acción individual y una canasta de Darius permitían a los taronja cerrar el primer período con ventaja a pesar de una última canasta de Forrest para reducir diferencias y poner el 19-21.

Segundo cuarto sin triples

Forrest vovía a tomar el mando del UCAM en la vuelta a la pista y con un 2+1 ponía de nuevo por delante a los locales, que encontraban a en Sant-Roos al mejor socio para el base estadounidense.

La defensa del UCAM empezaba a imponerse al ataque taronja, que encontraba problemas para sumar en acciones de juego y sumaba poco a poco desde la línea de tiros libres. Insuficiente para contrarrestar a un rival que antes del descanso encontró también el acierto par abrir una pequeña brecha antes del paso por vestuarios, donde se fueron con un 41-34 tras un triple de Sant-Roos que cerraba un parcial de 7-0. Los taronja, en los que aún no habían jugado ni De Larrea ni Sima, no habían sumado un solo triple en el segundo cuarto y su porcentaje de acierto desde el 6,75 bajaba hasta el 21% (con 3 de 14)

Reacción tras el -17

Las sensaciones no eran las mejores, pero el resultado no era insalvable. Eso sí, los taronja se complicaban por momentos la remontada, perdiendo la batalla por el rebote, sin acierto en el tiro exterior y con problemas para frenar a Ennis, que hurgaba en la herida visitante hasta poner un inquietante 54-40 que llevó a Pedro Martínez a parar el partido en el ecuador del tercer cuarto.

Nate Reuvers intenta frenar a Dylan Ennis. / acb Photo / J. Bernal

Un descanso que no cambió radicalmente el rumbo del partido, pero que sí permitió entrar en un intercambio de canastas en el que los taronja encontraron por fin el acierto desde el triple en las manos de Darius Thompson y Josep Puerto, poco después de verse con un -17 (61-44) tras unos buenos minutos de Cacok bajo el aro.

Suficiente para volver a meterse en el partido antes del último cuarto, con un último parcial de 8-0 que cerró Pradilla con un 2+1 para poner el 63-55 en el marcador.

Intercambio de golpes

El Valencia BC parecía decidido a no dejar pasar su inercia y Darius anotó una canasta rápida en la vuelta a la pista para ponerse a solo seis puntos. Los locales, sin embargo, reaccionaban con paciencia hasta encontrar a Raieste en la línea de 6,75, en unos minutos de ritmo vertiginoso en el que se sucedieron después un 2+1 de Pradilla, una canasta de Ennis, dos de Forrest y dos puntos de Omari Moore desde el tiro libre.

Un intercambio de golpes que no beneficiaba a los taronja, que en un visto y no visto, vieron cómo la diferencia se volvía a ampliar hasta un preocupante 77-63 por medio de Wilhelm Falk y un Forrest que sumaba ya 21 puntos.

De Larrea primero y dos triples de Omari Moore después permitían volver engancharse al partido, con un 77-69 a poco más de cinco minutos para el final.

De nuevo Forrest complicaba la misión taronja (79-69), pero Costello volvía a sumar de tres para mantener la esperanza de los visitantes, que volvían a sufrir el acierto del base estadounidense, que puso el 81-73. Ennis le ayudaba en la labor anotadora sumando desde media distancia, Taylor encontraba tres tiros libres desde el triple. Solo metían dos de ellos y a falta de 2:27, ponía el 83-75.

Forrest, una pesadilla para el Valencia Basket durante todo el partido. / acb Photo / J. Bernal

El UCAM hacía falta en ataque y daba oxígeno a los taronja, con Taylor reduciendo diferencias poco después en una canasta a aro pasado. Con 83-77, los nervios llegaban a los locales, Forrest fallaba un triple y la remontada no parecía ya imposible. Pero el alero de Maryland fallaba después un lanzamiento de dos y en la siguiente acción, una falta con técnica a Braxton Key a 1:15 dejaba contra las cuerdas al Valencia Basket, con Forrest y Ennis hurgando en la herida taronja desde el tiro libre antes de que el propio Forrest anotara a placer para poner el 88-77.

El Valencia BC, a la desesperada, buscaba los triples, pero Pradilla fallaba y Sant-Roos hacía estallar a la afición local con un mate. Darius aún anotaría un triple, al que Forrest respondió para cerrar el partido con un 92-80 y 30 puntos en su casillero. El tropiezo taronja se confirmaba, en una dura semana en la que jugaron también dos partidos de Euroliga y en la que perdieron en Jerusalén. Momento de cargar pilas en casa tras una semana lejos que acaba con mal sabor de boca.

Ficha técnica:

92. UCAM Murcia (19+22+22+29): DeJulius (7), Ennis (18), Raieste (7), Hicks (-) y Cate (2) -cinco inicial-, Cacok (9), Michael Forrest (30), Sant-Roos (10), Radebaugh (7) y Falk (2).

80. Valencia Basket Club (21+13+21+25): Darius Thompson (13), Badio (6), Kameron Taylor (11), Pradilla (9) y Reuvers (4) -cinco inicial-, Puerto (5), De Larrea (2), Key (2), Montero (4), Moore (15) y Costello (9).

Árbitros: Emilio Pérez Pizarro, Alfonso Olivares Iglesias e Iyán González Gálvez. Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la undécima jornada de la Liga Endesa de baloncesto que se disputó en un Palacio de los Deportes de Murcia lleno con 7.406 espectadores en las gradas.