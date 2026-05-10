El Valencia BC agota entradas y volverá a abrir el Auditorio del Roig Arena para el quinto partido

El Roig Arena vivirá una noche história el próximo miércoles 13 (21:00 horas) en el quinto partido de la eliminatoria de cuartos de final frente a Panathinaikos. El pabellón se llenará hasta la bandera para empujar al equipo hacia la Final Four. El club acaba de lanzar un comunicado oficial para informar que las entradas en taquilla (aparte de los abonados) ya se han agotado. Por ello, el club ha decidido abrir el auditorio del Roig Arena para acoger a otros 2000 aficionados. Como ya hizo el club en el cuarto partido, esta vez, pese a que el Valencia Basket, juega en casa, el Auditorio volverá a abrirse con pantallas gitantes. El club informará en breve cómo conseguir entradas.

El comunicado dice lo siguiente:

"Valencia Basket Club informa de que se han agotado todas las entradas disponibles a la venta para el quinto partido de a eliminatoria de cuartos ante Panathinaikos AKTOR Athens que se jugará el próximo miércoles a las 21 horas en Roig Arena. El club quiere agradecer a todos sus aficionados la rápida respuesta que han tenido. Puesto que hay mucha gente que no ha podido adquirir entrada, se volverá a activar la opción de ver el partido en el Auditorio del Roig Arena con aforo limitado y reserva previa. En las próximas horas compartiremos las instrucciones a seguir. Recordamos que nuestros abonados tienen el partido incluido en su abono, como en el resto de la temporada, y que en caso de no poder asistir, tienen disponible la opción de ceder el abono a amigos y familiares (recordamos que la reventa de su localidad puede implicar la pérdida de su condicion de abonado)".

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