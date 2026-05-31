El Valencia BC arrolla al Barça y se gana el factor pista para el playoff

Objetivo cumplido. El Valencia Basket acaba segundo la Liga Regular y lo hace de la mejor manera posible, arrollando al Barcelona en el Palau (77-102) y cerrando con pleno de victorias la semana posterior a la Final Four pese al cansancio y las ausencias. Un esfuerzo que tiene además el premio doble de ganar el factor pista al menos hasta semifinales y tener un día más de descanso antes de medirse el próximo miércoles en el Roig Arena al Surne Bilbao de Jaume Ponsarnau. Para el recuerdo queda la victoria más abultada del Valencia BC en el Palau (la anterior fue de +18 en 2014) y el gran partido colectivo, con especial mención a Pradilla (10 puntos, 11 rebotes y 4 asistencias) y Jean Montero, autor de 19 puntos en un festival de triples que llegó hasta 15, con dos de ellos de Álvaro Cárdenas.

De nuevo sin Nate Reuvers y con el descarte técnico de Isaac Nogués y las bajas de López-Arostegui y Josep Puerto, Pedro Martínez apostaba de inicio por Jean Montero, Brancou Badio, Kameron Taylor, Jaime Pradilla y Neal Sako. Un quinteto que no tardaría en tomar el mando del partido a pesar de que fueron Shengelia y Willy Hernangómez los primeros en dar ventaja a los locales.

Los taronja, pese a jugar su tercer partido de la semana, se mostraban más frescos y dos mates de Sako y una acción de Taylor daban la primera ventaja a los visitantes, antes de que Jean Montero empezara su particular recital, con siete puntos seguidos que obligaban a Xavi Pascual a parar el partido antes del ecuador del primer cuarto, con 6-15. Laprovittolla y Vesely, que disputaban su segundo partido seguido tras su regreso, anotaban para los locales, pero los taronja sumaban de tres en tres hasta el final del primer cuarto, con un par de 2+1 de Badio y Costello y nuevos triples de Badio y Montero para poner el +14 (14-28) al final de los primeros diez minutos.

Acción defensiva del Valencia Basket ante el Barcelona en el Palau. / EFE

Y todo con una rotación de apenas nueve jugadores, ya que Sima, Cárdenas y Darius Thompson no tuvieron minutos en el primer cuarto, en el que los locales solo lograron anotar de dos.

Muy superiores en todo

Willy Hernangómez, con un 2+1 en la vuelta a la pista, intentaba hacer reaccionar a su equipo, pero el Valencia BC seguía en modo apisonadora, más centrado en defensa, con mucha más intensidad y con las ideas más claras en ataque. Y así fueron cayendo los puntos de Montero, Taylor y un Cárdenas que puso el +18 para los taronja (19-37).

Mucho tenía que cambiar el partido para que al Valencia BC se le escapara la segunda plaza, pero en un visto y no visto, Pedro Martínez tuvo que pedir tiempo para cortar un parcial de 6-0 para los locales, con pleno de puntos de Joel Parra (25-37).

Una pequeña pausa que volvió a poner las cosas en su sitio, con Costello y Taylor sumando por partida doble y hurgando aún más en la herida de un Barça que parecía bajar los brazos, con desconexiones infantiles como la que dio lugar al mate de Taylor que puso el 27-46 al descanso, con la máxima ventaja hasta el momento (+19). Los taronja eran superiores en todo (10 rebotes y seis asistencias más que los locales) y los de Xavi Pascual llegaban al descanso con un 0 de 5 en triples.

Agencias

Reacción frenada de tres en tres

El Barcelona estaba tocado y los taronja no parecían dispuestos a dejarles meterse en el partido. Montero y Pradilla, desde el 6,75, dejaban contra las cuerdas a los de Xavi Pscual, con el técnico local torciendo el gesto e impotente para frenar al vendaval taronja. Ni siquiera el parcial de 6-0 con canastas de Vesely, Clyburn y Shengelia hacía creer a los locales.

El Valencia BC seguía a lo suyo, rápido, intenso y acertado de cara al aro. Sako y Badio, con un triple, volvían a aumentar la ventaja por encima de los 20 puntos y aunque el Barcelona encontró en el extaronja Shengelia un foco de luz para pensar en el milagro, los de Pedro Martínez castigaban una y otra vez el aro local con un festival de triples de un atrevido Cárdenas y De Larrea (con dos cada uno), al margen de Moore, desde la frontal.

El 53-75 al final del tercer cuarto dejaban el partido visto para sentencia, en un Palau en el que la afición local empezaba a pitar a los suyos.

Jean Montero, una pesadilla para la defensa del Barça. / EFE

El mejor Pradilla para acabar

Ya con todo perdido, los locales encontraban el acierto que les faltó en los tres primeros cuartos, con Willy, Norris y Juani Marcos recortando diferencias hasta el 62-77. Una tímida reacción que apenas inquietó al Valencia Basket, que encontraba en las manos de Costello y de Pradilla la mejor respuesta para mantener la calma hasta el final.

Los locales hacían la guerra por su cuenta pero ante un Valencia Basket más ordenado, intenso y ambicioso, que no les dejó soñar con la remontada en ningún momento. Moore, De Larrea, Sako y Key, con un triple, permitieron superar la barrera de los 100 puntos y despertaron algunos aplausos de la afición local, que despedía con pañuelos a los suyos.

-Ficha técnica

77 - Barça (14+13+26+24): Marcos (5), Punter (5), Parra (8), Shengelia (17), Hernángomez (7), -cinco inicial-, Norris (5), Vesely (4), Satoransky (3), Brizuela (9), Núñez (2), Laprovittola (5), Clyburn (7).

102 - Valencia Basket (28+18+29+27): Montero (19), Taylor (11), Badio (8), Pradilla (10), Sako (9), -cinco inicial-, de Larrea (12), Key (5), Moore (9), Thompson (-), Cárdenas (9), Costello (10) y Sima (-).

Árbitros: Emilio Pérez, Sergio Manuel y Vicente Martínez. Sin eliminados.

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Incidencias: Partido aplazado de la trigésima tercera jornada de la Liga Endesa, disputado en el Palau Blaugrana (Barcelona) ante 4.703 espectadores. El pívot Jan Vesely recibió un homenaje y una camiseta enmarcada, en reconocimiento a su trayectoria, ya que se retirará al final de la temporada. EFE