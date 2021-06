Gayà aprovechó su estancia en la selección, donde lamentablemente no está teniendo demasiado protagonismo, para hablar de todo un poco. Fue en declaraciones concedidas a À Punt, que habló con el capitán valencianista sobre su situación personal. En clave Valencia CF y renovación, algo que quedó paralizado durante la Eurocopa 2020, fue más que claro y lanzó un mensaje de calma para la afición. "Siempre lo he dicho. Mi ilusión es seguir en el Valencia. Me quedan dos años y bueno... la verdad es que tengo ilusión. Ojalá pueda quedarme mucho más tiempo en el Valencia".

Fue a más. Preguntado sobre su nuevo entrenador, José Bordalás, el capitán valencianista destacó que "es un entrenador con mucha experiencia", así como que tiene "las ideas claras" o que es un "líder en el vestuario". La primera impresión, por tanto, es más que positiva en el defensor, que expresó que "ojalá que salgan las cosas como queremos y que el Valencia vuelva a ser el Valencia que todos queremos", uno de lo mensajes más transmitidos por el nuevo entrenador desde que aterrizó al club hace casi ya un mes.

Además, Gayà analizó la temporada 20/21, curso que no terminó como el valencianismo y los propios futbolistas hubieran deseado. "Desde el principio de la temporada sabíamos que iba a ser difícil. Todos lo sabíamos y era una realidad. Sabía un poco lo que iba a pasar en la temporada. Igual no llegar al límite de pelear por el descenso pero... Siempre he dicho que tenía ilusión porque el equipo estuviera peleando por entrar en Europa y estar arriba, pero la realidad es que nos costaba mucho ganar dos partidos seguidos", recordó.

La situación con la Selección

Por último, Gayà hizo referencia a la situación que atraviesa la selección. El combinado español debe ganar (sí o sí) a Eslovaquia el próximo miércoles para sellar el pase a los octavos de final de la EURO. Y entre medias, se vive un sistema de crispación en torno a un equipo que no ha ilusionado a la afición. "No hace falta que Luis Enrique haga de motivador porque nosotros ya tenemos suficiente motivación con la posibilidad de pasar a octavos de la Eurocopa y de poder seguir creciendo como equipo".