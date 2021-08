¿Qué te parecen las declaraciones de Bordalás en la previa al Valencia-Getafe?

12:25

Llegadas y salidas. ¿Sigue tranquilo?

"No voy a entrar en detalles que ya he dicho. A todos nos gustaría que hubiesen llegado ya fichajes, pero no ha podido ser. Ahora toca centrarnos en lo que tenemos y pensar que todavía quedan días de mercado. Sigo tranquilo y confío en que lleguen. No podemos pensar en otra posibilidad que no sea esta"

¿Le pedirá al equipo un cambio de actitud respecto al Brentford?

"No estamos pensando ya en lo que ocurrió en la pretemporada. La pretemporada está para optimizar el nivel de la plantilla. Yo nunca me dejé llevar por los resultados de una pretemporada. Ahora llega el momento de la verdad. Llega lo realmente importante, que es el partido contra el Getafe"