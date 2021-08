El mercado de fichajes del Valencia puede haber encontrado oxígeno con el dinero que obtendrá el club tras el acuerdo alcanzado con CVC. Es una obligación ahora para el conjunto de Mestalla acudir al mercado con mayor fuerza y eso pasa por firmar a futbolistas que encajan con José Bordalás. Y los que quiere el técnico alicantino. Uno de ellos es Marcos André. El futbolista del Valladolid es la prioridad en la punta de ataque y la realidad es que con este impulso económico las opciones de que vista la camiseta del Valencia son mayores. No hay duda. La entidad tiene ahora la obligación de reforzar una plantilla que la temporada pasada ya demostró debilidades. Prueba de ello es que el equipo terminó décimo tercero. Ahora, Bordalás quiere cambiar esa dinámica y eso pasa por encontrar futbolistas que jueguen a lo que a él le gusta. Su carácter y ADN es innegociable. Quiere futbolistas que se vayan a dejar la piel, que aporten calidad y que además sean complementarios a lo que tiene actualmente. Y uno de esos ejemplos es Marcos André. El brasileño de hecho ya ha demostrado compromiso desde Valladolid.

El delantero ha dicho que no a muchas ofertas, algunas de ellas le mejoraban muchísimo el sueldo que cobraría en el club de Mestalla, y a pesar de eso sigue queriendo llegar al Valencia para ponerse a las órdenes de Bordalás. En el club de Pucela sin embargo no lo pondrán nada fácil. La realidad es que la oferta actual del Valencia y es baja y no pasaran por el aro. En definitiva, si la oferta es de 3-4 millones, Marcos André no vestirá la camiseta del Valencia. Si el esfuerzo es mayor los caminos sí se juntarán y de esta manera el club de Mestalla podría contar con una punta de lanza formada por Maxi Gómez y el brasileño. En ese sentido, el delantero puede además provocar que suba el nivel en la banda, ya que Guedes se iría a esa posición. Esta misma noche sin ir más lejos, Cheryshev apunta a titular contra el Getafe en un verano en el que su salida era una de las previstas en la hoja de ruta.