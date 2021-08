El Valencia CF de Peter Lim mueve ficha de forma urgente con la Actuación Territorial Estratégica o se arriesga a la nulidad del plan. La Generalitat Valenciana trasladó este jueves toda la presión jurídica sobre el club de Mestalla para que desbloquee la ATE del futuro estadio, con las obras paradas desde febrero de 2009 y sin que se haya cumplido ningún compromiso del plan urbanístico. «O el Valencia da pasos adelante transparentes, creíbles, que sean rápidos y económicamente viables para cumplir sus compromisos, o se resolverá de forma anticipada», señaló el conseller de Territorio, Arcadi España, que anticipó que el gobierno valenciano garantizará el interés público «con sangre fría y con la ley en la mano». La Generalitat Valenciana está «obligada jurídicamente» a resolver anticipadamente la ATE, en base a los informes jurídicos existentes, y que dejarían al Valencia CF fuera del plan urbanístico. Así se considera después del informe solicitado a la Abogacía de la Generalitat para concretar el marco jurídico en el que se debe proceder.

Relacionadas Última hora importante sobre la ATE

Según el contundente informe de 38 páginas, el Consell estaría obligado a declarar la caducidad inmediata de la ATE, sin tener que esperar a que expire en 2025, o bien optar por la sustitución del promotor actual (el Valencia) por otro que pueda acreditar las condiciones de solvencia que se exigen en el acuerdo. Además, en la situación actual no se plantearía una cuestión de competencias entre las consellerias de Economía y Territorio, sino que la última decisión dependerá de la Generalitat, previo acuerdo del pleno del Consell.

La situación, a pesar de ser crítica, deja todavía al Valencia CF margen de maniobra para reconducirla si llega un plan con las garantías legales y financieras exigibles para reanudar las obras. Una posibilidad que se abre ante la concesión de 120 millones del plan LaLiga Impulso, de los cuales 80 millones, un 70% del total, se deben destinar obligatoriamente a infraestructuras. La inyección sería suficiente para reiniciar las obras y presentar un proyecto con garantías y plazos para prorrogar la ATE, que expira en 2025 y de la que no se ha cumplido ningún hito una vez superado la mitad del plazo de que disponía el promotor para desarrollar la actuación.

Por su parte, desde el Valencia CF se optaba ayer por la prudencia. El club continúa con su «hoja de ruta» al margen de este último informe. La entidad tiene el foco en el intercambio de documentos con las instituciones que se realizará por la vía formal en los próximos días. Desde el Valencia CF se considera, según pudo saber este periódico, que es un informe realizado de ‘motu propio’ que insta al club, pero no obliga. El Valencia se mantiene firme en su idea de querer acabar el nuevo estadio.

Acreditar incumplimiento grave

No obstante, el informe, en varios puntos, establece de forma clara que corresponde al Consell tomar una determinación y que las opciones posibles se reducen a la caducidad del acuerdo o la sustitución del promotor, sin tener la necesidad de esperar a que transcurra el plazo total de ejecución. Llegado el caso, bastaría con acreditar el incumplimiento grave y reiterado. Una consideración visible en los informes jurídicos ya disponibles, tanto de Territorio respecto a la Fase 1 como del Ayuntamiento, para evaluar las propuestas de prórroga del Valencia.

Además, en la página 32 del informe de la Abogacía se destaca que la Generalitat está «obligada a actuar» para no incurrir en ningún tipo de responsabilidad y velar por el interés público ante un incumplimiento reiterado del promotor. Por último, el informe jurídico considera que Territorio tiene la potestad, en caso de caducidad de la ATE, de decidir si se derogan o no las previsiones de planeamiento. Es decir, si es posible derogar unas previsiones y mantener otras, basándose en el interés general. La cuestión se plantea ante el informe municipal de que una derogación parcial afectase a los terrenos del Valencia, pero no a las determinaciones relativas a las parcelas propiedad del Ayuntamiento.

Cabe recordar que las obras del futuro Mestalla se iniciaron en agosto de 2007 y permanecen paradas desde febrero de 2009 por falta de financiación. Ninguno de los planes anunciados de reiniciar las obras han llegado a fraguar, incluso desde el cambio de propiedad del club en 2014 y la llegada de Peter Lim como máximo accionista.