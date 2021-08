Tras la tercera jornada de liga, los equipos pondrán un punto y aparte a la competición de clubes durante un par de semanas para ceder a algunos de sus futbolistas con sus respectivas selecciones. En el caso de los españoles, Luis Enrique resolverá las dudas mañana a las 12:00, dando la lista definitiva para los partidos clasificatorios al Mundial 2022 ante Suecia, Georgia y Kosovo.

Quien está muy pendiente de esa lista es Carlos Soler. El jugador del Valencia CF tiene opciones reales de ser llamado, pues está en la prelista del seleccionador y hay varias circunstancias que invitan a pensar en una convocatoria por fin con la absoluta. No es la primera vez que ha formado parte de una prelista de Luis Enrique. Además, ya fue llamado para entrenar en la burbuja de Las Rozas por si se descontrolaban los casos de Covid antes de la Eurocopa. Así mismo, el canterano viene de cuajar unos muy buenos Juegos Olímpicos, donde consiguió colgarse la plata. A pesar de no asegurarse su puesto en el once titular de Luis de la Fuente, el valenciano fue uno de los mejores de equipo, e incluso fue clave en el gol del empate en la final ante el combinado brasileño. Las posibles bajas en la medular como la de Pedri González por descanso, abren aún más la puerta para el canterano. Dani Olmo y Oyarzabal están en una situación parecida.

En el mejor momento posible

Para más inri, Carlos ha comenzado la temporada con el Valencia en modo goleador. En los dos partidos disputados hasta la fecha ha conseguido ver puerta en ambos, con dos goles desde los once metros. Más allá de los goles, el valenciano está siendo una de las piezas claves que está sujetando al equipo en estas dos primeras jornadas.