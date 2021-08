El lateral izquierdo es una de las posiciones mejor cubiertas del Valencia. Por calidad y cantidad. Toni Lato y Jesús Vázquez se quedan. No hará falta esperar al cierre de mercado. La decisión está tomada por todas las partes. Bordalás afrontará la temporada con tres laterales zurdos específicos: Gayà, Lato y Jesús.

Jesús se ha ganado la confianza de Bordalás y tendrá sitio en el primer equipo. El canterano se queda en dinámica de primer equipo con ficha de filial y, de momento, no se ha contemplado bajar al Mestalla a competir. Bordalás lo quiere tener cerca y la prueba es que lo hizo debutar contra el Alavés. Algo que no es fácil porque Bordalás no es precisamente un entrenador que regale minutos. El técnico está muy satisfecho con el rendimiento y la actitud de Jesús. Le gusta deportiva y físicamente. Por eso tiene el OK a quedarse. El jugador considera que ahora mismo no hay mejor escenario para él que seguir aprendiendo con Bordalás. Jesús, de hecho, tenía equipos de segunda división que habían pedido su cesión. La idea inicial del jugador era salir en busca de minutos de calidad en LaLiga SmartBank, pero los guiños de Bordalás y la lesión de Lato le ha abierto el camino a quedarse. De momento, ha entrado en las tres listas contra Getafe, Granada y Alavés y ya sabe lo que es debutar en LaLiga. Un sueño hecho realidad después de que la temporada pasada se estrenara en Copa. Jesús Vázquez tiene una cita internacional en dos meses. Del 10 al 16 de noviembre disputará con España el Pre-Europeo contra Bélgica, Azerbaiyán y Luxemburgo.

Doble lateral: los tres caben

Lato también lo tiene muy claro. Se queda seguro. El de la Pobla de Vallbona nunca ha contemplado salir a pesar de las ofertas que ha tenido encima de la mesa. Su único problema ha sido la lesión que le ha impedido jugar todavía. Por suerte, ya vez la luz y espera volver después del parón contra Osasuna. Bordalás, como demostró el viernes, tiene en mente utilizar el doble lateral. Ya sea de inicio o durante los partidos. Los tres caben.