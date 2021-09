Una de las grandes esperanzas del valencianismo esta temporada es Yunus Musah. El joven norteamericano está llamado a ser una de las grandes irrupciones en el Valencia CF tras su temporada de debut en LaLiga Santander. Con más experiencia tanto en Primera División como con Estados Unidos, el nuevo ‘4’ del equipo es una apuesta estratégica a nivel deportivo y de club.

Musah genera una gran ilusión en la afición y tras superar la lesión que sufrió contra el Atromitos al inicio del verano, ya está a tope para volver con el equipo dispuesto a ayuda “donde sea” a Bordalás.

El jugador ha explicado cómo ve esta nueva temporada y su rol en la plantilla en una entrevista en VCF Media:

Posición en el campo

“Yo soy mediocentro. El año pasado jugué en banda. Hay que jugar donde sea y es bueno mejorar en muchos sitios y mejorar en muchas posiciones. Con las categorías inferiores de Inglaterra jugaba en el medio y en la selección de Estados Unidos, también. Me gusta mucho jugar en el medio, pero si hay que jugar en otra posición no pasa nada”

- Estado físico tras la lesión

“Me encuentro mucho mejor. Me he quedado durante el parón internacional para entrenar, coger ritmo y mejorar. Entendí que la lesión no era muy grave y pronto podía volver. Tenía la confianza del míster y no hacía falta preocuparse. Estaba tranquilo y trabajando duro para volver. Aproveché el tiempo para mejorar en otras cosas, en el gimnasio, analizando partidos…”

- Primeros minutos en Mestalla con público

“Contra el Deportivo Alavés me sentí bien. Me dijo el míster que era para coger ritmo con el equipo. Nunca había jugado en Mestalla y fue un momento muy bueno. Desde el banquillo escuchaba a Mestalla cantar y era muy bonito. Luego cuando salí la gente me hablaba. Tener el apoyo de la afición nos va a ayudar mucho esta temporada”

- Partido contra Osasuna

“Hemos hecho partidos buenos, pero solo llevamos tres jornadas y queda muchísimo. No nos podemos crecer. El domingo tenemos un partido muy complicado ante Osasuna”

- Bordalás como entrenador

“El míster nos exige para mejorar y solo quiere que nosotros mejoremos. Habla mucho conmigo, me ayuda mucho para que crezca como jugador. Me da consejos porque tiene mucha experiencia y eso hay que aprovecharlo. Si aprendo y luego lo practico en el campo seguro que voy a mejorar”

- Objetivos individuales

“Esta temporada solo quiero seguir mejorando. Mejorar mucho más que el año pasado y crecer como jugador. Lo importante es seguir creciendo”

- Mentalidad del equipo

“Todos los partidos los afrontamos de la misma manera, con la misma mentalidad, sabiendo que nos va a costar mucho ganar a cada equipo”

- Internacional con Estados Unidos

“Es un orgullo ir a la selección de Estados Unidos. Es un grupo con el que me encanta estar. Es un equipo que tiene ganas de hacer muchas cosas y seguro que vamos a crecer juntos”