Hugo Guillamón asume la responsabilidad del equipo de ganar al Mallorca y cortar la racha de cinco partidos sin victorias "como sea". El centrocampista de Bordalás es autocrítico y no esconde la necesidad de volver a ser "más sólidos" en defensa y estar más acertados en ataque. "Estamos creando ocasiones, algunas veces no nos entran y quizás eso nos penaliza, pero hay que seguir así, creando ocasiones, siendo fuertes defensivamente". Estas fueron las palabras del jugador en declaraciones al club:

Solo vale ganar al Mallorca

Es muy importante para nosotros sacar los tres puntos en nuestro campo con nuestra gente que seguro que va a a estar ahí. Vamos a ir a por ello. Jugamos en casa y hay que ser los tres puntos como sea y salir de esta racha de cinco partidos sin ganar.

Cinco partidos sin ganar

Por fin va a entrar el 100% de gente a animar en Mestalla que es algo muy positivo para el equipo y vamos a intentar darles la victoria porque se lo merecen.

Hacerse fuerte en Mestalla

Es muy importante sentir el apoyo de la afición que siempre está ahí para salir de esta racha y seguro que nos van a ayudar. Les diría que vamos a dar el máximo y esperemos que están con nosotros y que no tengan ninguna duda que vamos a dar lo máximo.

El penalti

Es una jugada decisiva, que te cambia el rumbo del partido. El árbitro nos explica una cosa que luego viendo el vídeo vemos que puede no ser así. En esas ocasiones debería ir a ver el vídeo a pie de campo en la pantalla. Es lo mejor para solucionarlo porque puede haber visto una cosa que no es. En esas jugadas dudosas se debería ir a ver. Es bueno que vayan a verlo.

El equipo da la cara

Es lo mínimo que podemos dar, competir y exigirnos al máximo para sacar las victorias que no están llegando pero el equipo lo ha dado todo y este sábado no va a ser diferente.

Cosas que mejorar

Tenemos muchas cosas que mejorar porque se nos están escapando puntos en estas últimas jornadas, no estamos consiguiendo ser lo sólido que éramos y tenemos que mejorar eso para ganar. Estamos creando ocasiones, algunas veces no nos entran y quizás eso nos penaliza, pero hay que seguir así, creando ocasiones, siendo fuertes defensivamente y dar un buen nivel para conseguir victorias. Cuando el rival tiene ocasiones y las mete y tú no eres capaz penaliza, hay que mejorar.