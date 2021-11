José Bordalás anunció la vuelta de Carlos Soler al once titular del Valencia. El ‘10’ se ha recuperado de sus molestias musculares y está preparado para jugar de nuevo de inicio. No lo hace desde el 17 de octubre contra el Barcelona. Desde entonces acumula dos segundas partes contra el Mallorca (45’) y Villarreal (37’) y una ausencia en la lista contra el Betis. Tres semanas después y a las puertas de la selección española ha llegado su hora. El centro del campo contra el Villarreal dejó muy buenas sensaciones, pero la vuelta de Soler lo hace todavía mejor. Carlos mantiene el nivel físico y aporta un plus de calidad para construir y para definir. De hecho, es el jugador de la plantilla que más factura en ataque con cuatro goles y dos asistencias. Soler hace mejor a todos. El medio campo gana con él.

Carlos vuelve a la medular. La duda es dónde. Bordalás medita la posibilidad de repetir el 4-1-4-1 de la victoria contra el Villarreal y la derrota contra el Barcelona en el Camp Nou. El Valencia recuperó una fortaleza defensiva que va a necesitar contra el Atlético. La otra posibilidad es que Carlos vuelva a la derecha en el clásico 4-4-2.

Los que llegan

Bordalás recupera efectivos para enfrentarse a un Atlético de Madrid con profundidad de banquillo que podría armar hasta dos onces competitivos. El técnico cuenta con Uros Racic. El mediocentro serbio se ha recuperado de sus molestias y está a disposición del entrenador. También es optimista con Thierry Rendall y Denis Cheryshev. El portugués y el ruso han acabado la semana entrenando con normalidad y apuntan a la lista de convocados. Aunque están recuperados, no están al cien por cien para jugar de inicio. Cheryshev, de hecho, sigue entrenando con una protección especial en la rodilla izquierda. Sí estará en la lista el joven central del Mestalla César Tárrega. El canterano entrenó con el primer equipo y sustituirá al lesionado Gabriel Paulista en la convocatoria. El de Aldaia (1,94) se ha ganado la confianza del entrenador y se ha hecho un hueco en la citación por delante del lesionado Cristhian Mosquera y Rubén Iranzo (jugó con el Mestalla antes de marcharse al Pre-Europeo Sub-19). César es un habitual en los entrenamientos del primer equipo y tiene en el aval del entrenador y los jugadores. Hoy vivirá un día muy especial.

Los que no llegan

Bordalás no podrá contar con los lesionados Paulista y Lato. Ninguno de los dos entrenó en Mestalla. Sí lo hizo Maxi Gómez. El uruguayo no está al cien por cien y su presencia en la lista es muy difícil. El entrenador, sin embargo, no lo quiso descartar.