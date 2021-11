"Hemos sido muy frágiles a nivel defensivo"

12:32

VENTA DE FUTBOLISTAS

"Sinceramente mi mente y mi energía está en el partido de mañana contra la Real. El club a mí no me ha trasladado nada hasta la fecha. Salen noticias y datos que no son de mi competencia y sinceramente no estoy preocupado, sino en hacer mañana un gran partido ante un gran rival como la Real Sociedad. El club no me ha trasladado absolutamente nada".