Volvió a los terrenos de juego Toni Lato tras casi dos meses apartado por una lesión de la que recayó, tal y como lo ha confirmado el propio jugador. Tras el partido, el de La Pobla de Vallbona se ha mostrado contento por volver a gozar de minutos. "Me he encontrado con buenas sensaciones, tenía muchas ganas de volver, de estar con mis compañeros y de disfrutar, llevo tiempo trabajando y han sido dos meses duros. Tuve una recaída. Estuve tiempo trabajando y justo cuando iba a volver y me noté un poco mal y tuve que volver a parar".

El Valencia superó al Utrillas en una eliminatoria, como es norma por tercera edición consecutiva, a partido único. "Este formato de Copa mola para todos porque al final yo vengo de un pueblo y entiendo a todos los jugadores y a la gente. Es muy bonito, se trataba de disfrutar. Hemos entrado con seriedad y respetando al rival, son eliminatorias que se pueden poner complicadas. Este formato es bueno para todos. Tengo a mi hermano que juega en la misma categoría y ojalá pueda jugar contra el algún día", admitió el lateral. Revive los goles del Valencia CF en Copa Salió en la segunda parte y compartió minutos con otro lateral izquierdo, Jesús Vázquez. Toni expresó su gusto por la presencia de otro buen lateral en la plantilla y reconoció estar listo para jugar donde Bordalás le pida. "Es bueno que haya competitividad, me siento capacitado para jugar donde el míster necesite, he jugado incluso de extremo en categorías inferiores de la selección, me encuentro cómodo". Además, concluyó elogiando a su compañero. "Jesús es un chico extraordinario con muy buenas condiciones tratamos de ayudarle, lo tiene todo para triunfar estamos muy contentos de que siga aprendiendo".