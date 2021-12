Pepe Serrate ya es un emblema para los aficionados del Valencia CF. A sus 91 años (cumple 92 en febrero) se ha convertido en un símbolo de la 'resistencia' contra Meriton y el pasado 11D estuvo al frente en la manifestación convocada por las diferentes plataformas para exigir la marcha de Peter Lim, propietario del club.

Pepe representa los valores del valencianismo y ahora, tras su estelar aparición en las dos manifestaciones convocadas contra Meriton, es un símbolo entre la afición. "Mira, el de la gorra", le decían en la manifestación que comenzó en Alameda.

Su vida es una historia de amor al Valencia. El sábado volvió a demostrarlo. Pepe empezó la marcha en la Alameda, pero no la acabó en Mestalla. Antes de llegar a Micer Mascó se marchó al Hospital La Fe para someterse a una PCR que necesitaba para entrar en quirófano.

Le operaban este lunes, pero por suerte no era nada grave. "¡Para la próxima manifestación espero aguantar! Total igual es dentro de unos meses. Mientras pueda salir de casa, ahí estaré", bromeó en una entrevista con SUPER.

Nuestro compañero Andrés García charló con él. "Me he hecho más popular que la Charito", se reía. "Me dice la familia que es un peligro que me haga famoso", añadía. Entre broma y broma, Pepe Serrate reivindicaba la acción popular en las calles para que Meriton se marche del Valencia CF. "Con Lim tenemos una enfermedad que no tiene cura", aseguró.

¿Qué pasó entre Pepe Serrate y Amadeo Salvo?

Entre anécdotas y su sentir valencianista... Pepe recordó una conversación que en su día mantuvo con Amadeo Salvo. Quien fuera presidente del club y uno de los principales avales (junto a Aurelio Martínez) de la llegada de Peter Lim a la propiedad del Valencia CF durante el proceso de venta charló con Pepe.

Por aquel entonces el estadio ya estaba paralizado y Pepe Serrate tiró de ironía para cuestionarle al directivo si dada su veterana edad lo vería acabado. "Le dije... ¿Veré el nuevo campo acabado? Y me respondió: Cuídese. Y desde entonces me estoy cuidando, pero el campo no se acaba", bromeaba.