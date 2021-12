Si la manifestación del pasado sábado fue un éxito de asistencia es por la unión de las plataformas para convocarla y también por el poder de movilización de la Agrupación de Peñas Valencianistas. A lo largo del trayecto se pudo ver Peñas procedentes de diferentes lugares del territorio valenciano. El presidente de la APV, Fede Sagreras, atendió al llamada de Superdeporte y se mostró muy contento por la marcha: “La valoración es un 12 sobre 10. La unión del valencianismo fue excelente. Vi gente de todas las edades, familias y ningún problema en el desarrollo de la marcha”, explicó.

Aunque las movilizaciones no han hecho más que empezar y de hecho la respuesta social ha dado alas a las plataformas para continuar en la lucha: “Todo esto lleva un desgaste. Esto se trata de desgastar, desgastar y desgastar y ver si venden”, manifestó Sagreras, que apuntó a la Junta General de Accionistas como el próximo paso: “Yo asistiré y voy a decir lo que pienso en el tiempo que me concedan. El minuto 19 ha llegado para quedarse y nos volveremos a reunirnos las plataformas y vamos a dar pasos seguros”, explicó con la convicción de que la alianza de los diferentes sectores de la afición seguirá con fuerza.

Desde la Agrupación también se reflexionó acerca del papel que pueden jugar las instituciones públicas y las entidades financieras: “Los políticos viendo cómo está el tema, están viendo cómo peligran muchas cosas y lo que no pueden es reunirse con el club y dejarles que propongan. Las palabras se las lleva el viento. Ahora solo valen los hechos y los avales y si van a acabar el estadio que lo demuestren. Y el banco, mientras le estén pagando, no va a hacer ningún movimiento, pero tiene que ver lo que está pasando. Les pido que estén atentos y que tomen las riendas porque si no esto se vaya a pique”, explicó Sagreras, que apeló a la responsabilidad de estos actores en el devenir de la entidad.