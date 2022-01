Los nuevos casos de Covid-19 de la variante Omicron siguen azotando al mundo del deporte. Este sábado se ha dado a conocer el último positivo en la primera plantilla del Valencia CF al dar positivo Thierry en sus últimos test. A su vez, el próximo rival copero valencianista, el Atlético Baleares, ha hecho saltar las alarmas en Primera RFEF. El cuadro isleño ha visto cómo el partido que debía disputar frente al Sanluqueño ha quedado aplazado por 4 casos de Covid en el vestuario balear.

Este sábado, el Juez de Competición ha tenido conocimiento del certificado médico relativo a la situación sanitaria que afecta al CD Atlético Baleares, siendo la situación acreditada actual la de seis casos positivos de COVID-19 al haberse confirmado, en el día de hoy, cuatro nuevos casos, siendo el resto de la plantilla contactos estrechos. En consecuencia, dadas las circunstancias excepcionales y de fuerza mayor aplicables al caso concreto, resulta procedente el aplazamiento del encuentro de Primera RFEF Atlético Sanluqueño CF - CD Atlético Baleares.

De conformidad con lo previsto en el punto 3.a) de la Disposición I (“Aspectos Generales”) y en la Disposición IX (páginas 44 y 45 sobre la “Actuación en caso de positivo en el desarrollo de una competición”) del Protocolo de la RFEF “COVID-19. Protocolo de actuación para la vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional de la RFEF (Temporada 2021- 2022)”; así como en las Disposiciones Extraordinarias por COVID-19 Cuarta y Quinta de las Normas Reguladoras de Competición de Primera RFEF y en virtud de la delegación, de 26 de septiembre de 2020, efectuada por el Presidente de la RFEF mediante la que delegaba en este Juez de Competición la competencia para el conocimiento de las cuestiones relativas al cumplimiento de la obligación de los clubes adscritos a competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional, contenida en las Normas Reguladoras de cada competición y en el Protocolo Reforzado, de reportar a la RFEF los casos positivos por COVID-19 que se produzcan en el seno de sus plantillas y, en su caso, la resolución sobre la suspensión de un encuentro por estos motivos y la aplicación de las consecuencias disciplinarias que pudieran derivarse en caso de incumplimiento de la citada obligación, este Juez de Competición, RESUELVE: Aplazar la celebración del encuentro de Primera RFEF, Atlético Sanluqueño CF - CD Atlético Baleares, a una nueva fecha lo más cercana en el tiempo que se determinará por este órgano tan pronto como se acrediten todas las circunstancias que permitan la disputa del mismo. Lo que se notifica a los citados clubes, al Área de Competiciones y Fútbol No Profesional y al Comité Técnico de Árbitros a los efectos oportunos. Sin perjuicio de la inmediata ejecutividad de la presente resolución, contra la misma cabe interponer recurso sin efecto suspensivo ante el Comité Nacional de Segunda Instancia en el improrrogable plazo de 48 horas desde su notificación.