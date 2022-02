"No soy el portavoz". Fue una de las coletillas que más utilizó José Bordalás en su rueda de prensa. El técnico del Valencia CF se desmarcó del club y quiso dejar claro que no está dispuesto a dar la cara más veces públicamente por temas que no le competen: "Soy el portavoz del equipo"

"Soy profesional y estoy obligado a hacer mi trabajo. Yo no puedo estar desgastándome constantemente siendo el portavoz de departamentos que no son los míos. Yo tengo que habar de fútbol, porque es mi labor. Otras personas pueden darle información de otros asuntos.

"Soy el entrenador. Ustedes son profesionales, pero hay temas que se me escapan e incluso me equivocaría quizá al dar una opinión porque desconozco", dijo al ser preguntado por su insistencia en dejar claro que no quiere ejercer más de "portavoz".

Bordalás tampoco quiso hacer de portavoz médico como otras veces. "Yo no soy el portavoz. Los hay a nivel médico que tienen que informarles cómo van los jugadores. La de Cillessen no es de las importantes y quizá para mañana no esté, pero en breve podremos contar con él. De Gabriel sé que su tratamiento va bien, peor no puedo responder cuándo estará con el grupo".