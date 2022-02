Bryan Gil fue este miércoles uno de los grandes protagonistas en el Valencia CF. El extremo catalán firmó el lunes con los de Mestalla, entrenó el martes y este miércoles debutaba en el duelo de la Copa del Rey ante el Cádiz.

Un estreno soñado, y no sólo por la clasificación para semifinales, sino sobre todo porque a las primeras de cambio se ganó el favor de la afición valencianista, que le arengó en todas y cada una de sus acciones en Mestalla.

El nuevo fichaje del Valencia aterrizó, entrenó, se calzó las botas y disfrutó de su primera gran noche en el Coliseo de la Avenida de Suecia, mostrando que es un jugador que puede ofrecer grandes tardes por su verticalidad y su atrevimiento.

“Qué mejor que debutar con victoria. Ha sido un partido muy sufrido. Hemos sabido crecer cuando han empatado. Ha sido un partido muy serio y servirá para crecer", aseguró en declaraciones a VCF MEDIA.

Bryan Gil quiso también “dar las gracias a la afición por como me han recibido. Me he sentido muy querido desde el principio", antes de dejar claro que "me guardaré esta camiseta. Me la han pedido, pero les he dicho ‘lo siento, pero esta me la quedo’".

Cargado de ganas e ilusión

Sobre su estreno como titular nada más llegar al club, explicó que “eso es algo que depende del míster. Yo haré lo posible para jugar todos los partidos. No hemos tenido mucho balón, pero me he sentido muy cómodo. Cuando ha dado el 11 me ha incluido. Le doy las gracias por confiar, porque llevaba solo un entreno”.

En este sentido, y pensando ya en las semifinales indicó que “ojalá me toque jugar, porque pienso darlo todo como hoy". Antes, eso sí, espera este domingo en Mestalla la Real Sociedad. Un choque que “va a ser duro, pero como el equipo esté como hoy, nos vamos a llevar los tres puntos".