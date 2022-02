El Athletic Club ha puesto en marcha la maquinaria para presionar al árbitro que dirigirá la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey el próximo miércoles 2 de marzo en Mestalla. Primero fueron Marcelino García Toral y sus jugadores. Luego el entorno mediático de Bilbao. Ahora, su presidente. Aitor Elizegi se ha unido públicamente al discurso de su entrenador y ha criticado el estilo de juego del equipo de José Bordalás. «A mí me gustaría que los partidos fuera de casa sean como los que plantea el Athletic. Con ritmo y frecuencia, con entrega, con pocos parones del juego...», decía haciendo referencia al conjunto blanquinegro. Inmediatamente después, el máximo dirigente rojiblanco trató de condicionar al árbitro del partido, todavía por designar por la RFEF. «Al árbitro que designen le pido que trabaje en esa dirección, esperamos ver al Athletic que conocemos y enfrente a un rival en esa misma dirección».

El Athletic ataca y el Valencia se defiende en boca de Ricardo Arias. El embajador del club respondió a las críticas que están llegando desde Bilbao por el estilo de juego del equipo de Bordalás. La leyenda valencianista, con 521 partidos a su espalda, habla claro. «Que digan lo que quieran, lo importante son los resultados y que los jugadores estén convencidos de que ese tipo de juego les beneficia y es con el que más a gusto se sienten. Los demás equipos que lloren, que protesten y que se quejen. Hay que conseguir que los equipos que jueguen contra ti suden sangre y después que se quejen y digan lo que quieran, porque al final los resultados nos pondrán arriba o abajo», decía sin tapujos el mítico exfutbolista.

Lejos de quedarse ahí, Elizegi quiso hurgar en la polémica de los horarios. Marcelino se salió con la suya, pero el presidente del conjunto vasco no se conforma con la modificación del horario del Mallorca-Valencia de LaLiga por el cual el equipo de Bordalás ha perdido un día de descanso. Elizegi pide cambiar el Barcelona-Athletic de LaLiga del domingo 27 (21:00) o incluso propone buscar una fecha alternativa para la semifinal que permita a Marcelino tener más de 72 horas de descanso. «LaLiga no ha hecho todo lo posible. Los organismos que dirigen Copa (RFEF) y Liga (LaLiga) deben respetar a todos los equipos que juegan una semifinal. Les trasladamos que hubiera la máxima distancia entre dos partidos claves para el Athletic. Cambiar el horario del Valencia me parece una ocurrencia. .No queremos influir en el horario del Valencia, sólo queremos que se respete a los equipos. Se debe competir en igualdad de condiciones coordinando el calendario, pero no para el Athletic, sino para todos. No nos interesa debilitar al Valencia sino que se nos trate con respeto, es un partido de máximo rango. Siendo así, ¿por qué hay que arriesgar a una plantilla a jugar dos veces en 72 horas si hay otras posibilidades?», decía.

Elizegi considera que «no se puede jugar un partidazo el domingo a las nueve de la noche y otro partidazo el miércoles a las nueve», por lo que pidió «soluciones». La suya es:«Yo buscaría una fecha antes del 23 de abril en la que ambos equipos tengan el mismo y el máximo descanso posible tras superar 4 eliminatorias de Copa y a la vez estar jugando en liga por ir a Europa».