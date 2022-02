La eliminatoria entre Valencia CF y Athletic Club está dando mucho que hablar, tanto dentro como fuera del campo. El partido de ida en San Mamés fue de alto voltaje, cargado de intensidad, juego duro y jugadas controvertidas. Tras los primeros 90 minutos, la polémica alrededor de la eliminatoria continúa, sobre todo por la diferencia de días de descanso que perjudicaba al Athletic y desde el club rojiblanco hacen su guerra de cara a la vuelta.

El presidente de 'los leones', Aitor Elizegi ha comparecido este jueves ante los medios antes del entrenamiento del equipo y en dicha rueda de prensa ha tratado las semifinales de Copa ante el Valencia CF. El máximo mandatario le dio un 'palo' encubierto al Valencia, dando la razón a las palabras de Marcelino sobre el juego de los de José Bordalás: "Pero a mí me gustaría que los partidos fuera de casa sean como los que plantea el Athletic. Con ritmo y frecuencia, con entrega, con pocos parones del juego...".

Además, ya ha empezado a jugar la vuelta en Mestalla con un mensaje de presión al estamento arbitral: "Al árbitro que designen le pido que trabaje en esa dirección; esperamos ver al Athletic que conocemos y enfrente a un rival en esa misma dirección", sentenció.

Diferencia de horarios

Los horarios fueron otro punto caliente de la comparecencia. El Athletic no cesa e insiste en su queja de contar con dos días menos de descanso que su rival antes del partido de vuelta. Finalmente el club vasco se hizo con la suya y hubo una modificación en los horarios. Aitor Elizegi se pronunció al respecto: "Los organismos que dirigen copa (RFEF) y liga (LaLiga) deben respetar a todos los equipos que juegan una semifinal. Les trasladamos a los dos que hubiera la máxima distancia entre dos partidos claves para el Athletic. No queremos influir en el horario del Valencia, sólo queremos que se respete a los equipos. Se debe competir en igualdad de condiciones coordinando el calendario, pero no para el Athletic, sino para todos".

"No nos interesa debilitar al Valencia sino que se nos trate con respeto, es un partido de máximo rango. Siendo así, ¿por qué hay que arriesgar a una plantilla a jugar dos veces en 72 horas si hay otras posibilidades?" añadió el presidente que, además, propuso su propia solución: "Yo buscaría una fecha antes del 23 de abril en la que ambos equipos tengan el mismo y el máximo descanso posible tras superar 4 eliminatorias de Copa y a la vez estar jugando en liga por ir a Europa".