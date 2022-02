El Valencia dejó la portería a cero después de un gran ejercicio de resistencia en el que los tres centrales y el portero, Giorgi Mamardashvili, construyeron un muro de hierro que el RCD Mallorca no pudo derribar a pesar de intentarlo de mil maneras. Los defensores cuajaron un gran partido en el que se adueñaron del área y dejaron rematar muy poco a los atacantes bermellones, pero todo lo que tuvo que intervenir el meta georgiano lo hizo con mucho acierto. El equipo firmó su séptima portería a cero, cuatro de ellas con Mamardashvili.

En los primeros compases sacó el pie con gran acierto para detenerle una jugada muy clara al Mallorca. También en la segunda parte encimó perfectamente a Jaume Costa para cerrarle la portería y obligarle a escorar su disparo. El Mallorca lanzó 14 córners y prácticamente todos los tiró cerrados, obligando al georgiano a estar muy bien por arriba. Y lo estuvo.

A unos días de la semifinal de Copa, las dudas parecen estar despejadas. Mamardashvili se ha adueñado la portería mientras Cillessen esté fuera. José Bordalás, además, respaldó a su portero en sala de prensa: «Giorgi ha hecho un gran partido. Ha tenido intervenciones de mérito, en centros laterales y córners ha estado bien y esto también le dará confianza a él y al equipo», explicó el preparador alicantino sobre su actuación.

Mensaje contra la guerra en Ucrania

El portero del Valencia CF, Giorgi Mamardashvili, ha mostrado una camiseta de "No a la guerra en Ucrania" tras finalizar el partido en el Visit Mallorca Estadi. En el mensaje de su elástica, que la llevaba debajo de su equipación verde fosforito, se podía leer claramente en inglés: "No war in Ucraine" y, debajo, el hashtag #StayStrongUkraine (Mantente fuerte Ucrania). De esta forma, el futbolista de 21 años se ha manifestado claramente pedir paz en Ucrania ante la guerra y pedir el fin de la intervención militar rusa en ese país.