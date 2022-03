Gabriel Paulista volvió a ser titular ante el Athletic club y dispuso, por segundo partido consecutivo tras reaparecer de su lesión, de una cantidad de minutos muy alta. El brasileño completó un enorme partido durante los 83 minutos que aguantó sobre el terreno de juego. En la recta final, sus fuerzas dijeron basta y fue sustituido por Hugo Guillamón.

Esta fue quizá la única nota negativa de una noche histórica en Mestalla. El club no ha confirmado de momento si se trata de una nueva lesión, una recaída o simplemente fatiga muscular. Pero lo que quedó claro es que el defensa brasileño no estuvo en condiciones de jugar la recta final del partido, y mucho menos una prórroga en caso de haberla habido.

Cabe recordar que Gabriel Paulista estuvo cuatro meses en el dique seco por una lesión muy comprometida en los isquios. Lo que a priori no parecía un problema tan grave, finalmente se fue alargando y provocando que el defensa se haya perdido la mitad de la temporada hasta el momento. El 26 de febrero fue el día de su reaparición. Son Moix fue el escenario de una vuelta a los terrenos de juego en la que le dio los tres puntos al Valencia con un soberbio gol desde fuera del área en el minuto cuatro de partido. Sorprendentemente, Bordalás, con el claro objetivo de mantener lo que estaba funcionando y así aguantar el resultado, dejó sobre el terreno de juego a Paulista hasta el pitido final. Una circunstancia poco habitual para un futbolista que acaba de regresar de una lesión tan larga. De hecho todo apuntaba a que esa titularidad en Mallorca jugaría un papel de preparación para las semis de Copa y que 50 ó 60 minutos serían más que suficientes. Nada más lejos de la realidad.

Tan solo cuatro días más tarde, ante el Athletic en Mestalla, Paulista repitió titularidad, además en un partido de semejante exigencia como son unas semifinales de la Copa del Rey. Si no llega a ser por ese desfallecimiento muscular en la recta final del choque, seguramente habría jugado los noventa minutos. Aún así no se quedó lejos, disputando un total de 83.

Paulista apunta al banquillo frente al Granada

Descanso más que merecido La competición no para y, aunque el Valencia ya esté en la final de la Copa del Rey, debe seguir intentando escalar más puestos en liga. El sábado a las 18:30 recibe en Mestalla al Granada y, bajo sorpresa mayúscula, Paulista no será titular en ese partido. Tras un esfuerzo titánico por ayudar al equipo en el partido más importante de la temporada hasta el momento, el zaguero disfrutará del descanso habitual cuando se deja atrás una lesión comprometida. Sin embargo, al no haber parte médico ni confirmación del club, se desconoce el alcance total de sus dolencias. Cömert y Guillamón ganan papeletas para jugar en el centro de la zaga el próximo sábado.