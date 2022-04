A pesar del apoyo recibido por parte de LaLiga, el proyecto de estadio presentado por el Valencia CF sigue sin tener respuesta final por parte de las autoridades. Las últimas manifestaciones de los representantes políticos, de hecho, apuntan más bien a que este proyecto no cumple con las características demandadas. Las instituciones se encuentran ahora mismo estudiando los pormenores del plan presentado pro el club, tanto en su vertiente financiera como técnica y cuando finalice esta fase de análisis tendrá lugar una reunión entre el club y los responsables de la Consellerias de Economía y Territorio, en la que el Valencia recibirá las instrucciones de aquellos puntos que debe mejorar para poder tener una reunión posterior con Ximo Puig.

Especialmente críticos con el proyecto presentado están siendo desde la bancada socialista. La última en manifestarse fue la vicealcaldesa de la ciudad, Sandra Gómez, que centró su crítica en tres puntos: el aforo, los servicios y los acabados. Explicó que se pactó «un estadio capaz de acoger un número mayor de aficionados» y que es un estadio «más pequeño que el actual Mestalla», además de ello, manifestó que se pactaron unos «servicios muy concretos» entre los que destacaban una sede social o un museo que no están en el plan del Valencia. Asimismo, sentenció que el club debería «esforzarse más» porque el proyecto está «lejos de lo que se pactó» y que la ATE solo se justificaba «para pagar un estadio que cumpliera con unas determinadas características».

También desde el consistorio habló Joan Ribó. El alcalde instó a la propiedad del club a cumplir con el compromiso de hacer un estadio para 70.000 espectadores, aunque hizo un matiz: «La posibilidad de ampliar el aforo en los términos que se han planteado, es decir, un estadio al que vaya una cantidad de gente y que para grandes actos se pueda ampliar, no es una locura», expuso, defendiendo que no en todos los partidos va a ir tanta gente y no ve mal cubrir con lonas la parte en desuso para no generar un impacto visual de estadio vacío y explicó que hay una tendencia en Europa a bajar los aforos. Rafael Climent, Conseller de Economía y también del partido Compromís, expuso que veía «ejecutable» el proyecto.

Las garantías, a estudio

Arcadi España, Conseller de Territori, se ha ‘mojado’ menos durante la fase de estudio y explicó que las garantías económicas del proyecto las analizaría el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para emitir un informe. Cuando lo tenga redactado y presentado, la Generalitat podrá dictaminar si acepta la parte financiera del proyecto.

Del visto bueno a las dos vertientes (características y garantías) depende el mantenimiento de las ventajas urbanísticas recogidas en la ATE o no. Desde el Ayuntamiento alertan que sin esta actuación se retrasaría la reanudación de las obras porque habría que abrir un nuevo expediente con nuevas licencias. Entre medias de todo este proceso, el arquitecto Mark Fenwick ha defendido que «low cost» no significa peor y la validez de su proyecto de Nou Mestalla.