Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, se acordó del Valencia CF en su rueda de prensa tras la derrota contra el Elche. El chileno ya mira a la final y ha lanzado un dardo al equipo de Bordalás: "El Valencia es un rival difícil en muchos aspectos". En ese sentido destacó que el equipo franjiverde "se ha encerrado pero no ha hecho nada antideportivo", algo que sugiere que sí podría hacer el conjunto blanquinegro.

El técnico cree que ese partido "estará condicionado por el rendimiento de ambos equipos" y pidió a sus jugadores que tengan "la cabeza fría" para imponerse en La Cartuja. A lo que añadió una clave para ganar: "No podemos caer en las provocaciones y los golpes del Valencia, ojalá sea un buen partido de fútbol".

El chileno considera que los suyos completaron "un partido correcto" contra un Elche que "apenas ha pateado a portería, pero se encerró" y logró un resultado que no quiso calificar porque ignora "si la palabra justo existe en el fútbol". Además, remarcó que el triunfo franjiverde no es en "nada criticable".

Pellegrini considera que "estas cosas pueden pasar en el mundo del fútbol", aunque manifestó que la derrota "no merma la moral de la gente de cara a la final de la Copa del Rey del próximo sábado ante el Valencia en La Cartuja. "El fútbol es así. No se dio, pero el equipo seguirá peleando los puestos importantes, las derrotas tienen que afectar en lo anímico 24 horas. Nada hay que cuestionarse", dijo.

El técnico santiaguino no se arrepiente de la alineación dispuesta porque "le daría vueltas de haber reservado gente y haber perdido", pero dijo haber confeccionado "un once mixto, como todo el año" y "se ha hecho lo que había que hacer" porque no cree que "haya problemas físicos" de cara a la final del sábado "ni que el Valencia vaya a llegar mejor que" el Betis.