Nadie se quiere perder el partido más importante del año para ambos equipos. Verdiblancos y blanquinegros se jugarán, a partir de las 22:00, no solo levantar el título de Copa del Rey, sino sacar su billete para la próxima edición de la Europa League. Un premio que parece más necesario para el Valencia debido a su situación en liga.

Ambos equipos llegan prácticamente con todo el equipo en plenas condiciones. De hecho, la lista de convocados destaca más por las altas que por las bajas. Sin embargo, Valencia y Betis contarán con dos ausencias cada uno para el partido de esta noche.

Guedes y Paulista, listos para la 'guerra'

No se lo iban a perder. Guedes y Paulista llevan toda la semana trabajando a contrarreloj para ponerse a punto para la gran final y esta noche estarán a disposición de Bordalás para traer la novena a Mestalla. No se vislumbra un once sin Guedes. El luso ha superado sus dolores en las cervicales y esta noche será la principal amenaza para el Betis. Por su parte, Paulista generaba más dudas. Pero su compromiso con el equipo es máximo y su figura es crucial en el esquema de tres centrales que tan bien le ha funcionado a Bordalás. Los dos, OK para jugar.

Lato sigue con su calvario

A la baja de Maxi Gómez por sanción se sumó la de Toni Lato. El canterano lleva toda la temporada sufriendo con las lesiones musculares y no ha conseguido dejar atrás a tiempo la última que sufrió. Maxi y Lato son las dos únicas ausencias del Valencia para la final.

El Betis, al completo

Sin novedad en la lista bética. Todos los jugadores, a excepción de Montoya y Camarasa, estarán a disposición de Pellegrini para jugar esta noche. La realidad es que no son bajas significativas, pues ambos futbolistas llevan casi toda la temporada apartados del equipo por lesión. Por lo tanto, el Betis se presenta en La Cartuja con todos los jugadores con los que ha podido contar este año preparados para jugar.