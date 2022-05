Las últimas ruedas de prensa de José Bordalás me han preocupado y gustado a partes iguales. El entrenador no entierra el debate sobre su futuro, pero nos vuelve a recordar que el Valencia es un equipo importante. La grandeza, no obstante, no es ni un trofeo ni un diploma para el salón.

Es más bien una responsabilidad. El deber de estar a la altura de una entidad centenaria y de prestigio continental obliga a no caer en la auto complacencia ni a resignarse a habitar una nueva realidad, sino más bien revelarse contra ella. El ‘Nivel Valencia’ no se puede redefinir, se debe respetar y alcanzar con una gestión a la altura del escudo. Y si la situación económica es delicada, que lo es, el único camino es trabajar más y mejor. Con mucha imaginación, conocimiento del mercado y profesionalidad. Es el único camino y no es el que suele andar Meriton, que debería replantarse si tiene una estructura deportiva y una cultura directiva a la altura del desafío que se le avecina.