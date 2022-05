Jesús Santiago alias ‘Yellu’ jugó por primera vez en el estadio de Mestalla. Después de debutar en el trámite de La Cerámica previo a la final de la Copa del Rey y de tener minutos en San Mamés la pasada jornada, el joven centrocampista murciano se estrenó como local en el estadio de Mestalla en una contundente derrota del equipo contra el Real Betis. Su partido fue discreto, con algunos destellos de calidad y aciertos en la distribución, aunque condicionado por una dinámica de partido poco amable para los centrocampistas.

Yellu tuvo más minutos que en ninguna de sus otras apariciones. Entró tras el descanso por Uros Racic y compartió la medular con Carlos Soler y Uros Racic. Su actuación fue buena a nivel de pases, completando 20 buenos de 24 intentados (un 83 por cien de acierto). También firmó alguna buena recuperación en campo contrario, jugando con decisión a la hora de intentar el robo. Le faltó, eso sí, algo de viveza en el gol de Sergio Canales, al que no llegó a incomodar en la frontal del área arrancando un segundo tarde.

El peso del joven jugador en los planes de José Bordalás ha ido ‘in crescendo’ en las últimas semanas. Es un habitual en los entrenamientos de la primera plantilla y, a pesar de su corta edad, el cuerpo técnico ve en él materia prima para ser un futbolista que alcance la élite. De momento sus progresos con el Juvenil de División de Honor le han abierto las puertas del debut y también de las categorías inferiores de la Selección Española de Fútbol.

Sus últimos meses invitan a pensar que pueda ser uno de los jugadores que haga la pretemporada con la primera plantilla y sea una de las apuestas del club dentro de la cantera la próxima temporada con un Mestalla que jugará en Segunda RFEF.

En la rueda de prensa anterior al encuentro contra los béticos, de hecho, Bordalás ensalzó su figura: «Es muy joven. Es un chico que los primeros días que entrenó conmigo me sorprendió porque tiene un gran físico, una gran madurez, mucha atención. Con trabajo y tiempo puede llegar a ser un gran futbolista pero no somos adivinos. Es un gran camino y es dificilísimo. No podemos pensar en un jugador a corto plazo pero me ha sorprendido porque tiene madurez y personalidad, es fuerte y juega bien. Reúne características importantes», explicó el preparador alicantino sobre un futbolista al que habrá que seguir de cerca.