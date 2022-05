El Valencia volvió a Mestalla sin nada más en juego que el orgullo propio y el reto de terminar lo más arriba posible a final de LaLiga. Enfrente, un Real Betis que pelea hasta el último suspiro la Chmapions y que solo necesitó esperar a que el Valencia se hiciera daño a sí mismo. Sin mucho ambiente de revancha, una de tantas imprecisiones de los chicos de Bordalás durante el partido permitió a Willian José adelantar al Betis en el primer tramo de la segunda mitad. En la recta final, con el Valencia volcado en busca del empate, los de Pellegrini mataron al Valencia con dos jugadas ejecutadas a la perfección. Y la goleada dio paso a un estadio gritando 'Peter, vete ya'. Con poca esperanza de que eso suceda pero con la responsabilidad de gritarlo. Meriton es la gran culpable de otro proyecto a la deriva.

Como si del mejor director de cine se tratara, Hugo Duro trató de establecer, a los tres minutos de partido, el mejor guión posible para celebrar su reciente fichaje por el Valencia CF. El ‘19’ de Bordalás controló un despeje de Omar Alderete y tras un par de recortes puso tímidamente a prueba a Rui Silva, que atajó el cuero sin demasiados problemas. Fue un inicio de partido demasiado prometedor para que luego no se cumpliera. Durante los primeros 20 minutos Valencia y Betis firmaron un pacto de no agresión, siendo incapaces de darle algo de verticalidad a un tramo de partido completamente plano. Y esa fue la peor noticia. El Valencia, sin nada en juego, no tuvo ni tan siquiera ganas de arrebatarle al Betis la Champions y tomar cierta venganza por lo ocurrido en La Cartuja.

Pasado el ecuador de la primera mitad, el Valencia trató de desperezarse, utilizando la banda izquierda como vía de peligro. Ilaix, Bryan Gil y Jesús Vázquez fueron los protagonistas del intento de reacción, robando balones en zonas peligrosas e hilando jugadas rápidas en los metros finales. Esfuerzo que resultó ser en vano, pues el ímpetu no se tradujo en ocasiones peligrosas de gol en ningún momento.

No duró mucho la rebeldía local. Es más, fue el Betis quien estuvo más cerca de abrir la lata mediante una falta directa de Sergio Canales en la frontal. El propio futbolista asturiano provocó una pérdida muy delicada de Omar Alderete y segundos más tarde le sacó la falta. Él mismo se encargó de probar fortuna y su disparo, centrado pero potente y cercano, se topó con las manos duras de Mamardashvili, que se ganó los aplausos de una afición entregada a su héroe de las últimas semanas.

Media parte esperó el público de Mestalla sentado en sus butacas hasta poder levantarse ante la primera ocasión de peligro real del Valencia. A punto estuvo de marcar Bryan Gil en la última ocasión de la primera parte, cabeceando completa y sorprendentemente solo un gran balón que Carlos Soler le había servido desde la frontal. Su remate le salió flojo y centrado y los jugadores se marcharon a vestuarios con el empate a cero propiciado por una primera mitad repleta de imprecisiones y acciones planas, sobre todo por parte del Valencia.

Con la cara lavada y completamente distinta saltó el conjunto de Bordalás al césped en la segunda mitad. El técnico movió el banquillo al descanso y dio entrada a Jesús Santiago ‘Yellu’ por Uros Racic. Sin embargo, la tónica inicial volvió a establecerse y el Betis, sin posesión de balón en los primeros 10 minutos, encontró el premio del gol en su primera aproximación de peligro, precedida por una pérdida de Ilaix Moriba en la salida de balón que terminó con el cuero en poder de Canales. El asturiano habilitó a Willian José y, tras un buen recorte, batió a Mamardashvili para ilustrar el 0-1 en el marcador en el minuto 57 de partido.

El golpe recibido despertó a Mestalla y al Valencia, que comenzó a avisar, cada vez con más peligro, a la meta defendida por Rui Silva. Bordalás aprovechó el momento y puso más 'pólvora' en ataque, dando entrada a Maxi Gómez y Guedes. Con el luso se llegó algo más pero el drama se notaba en el ambiente. La más peligrosa llegó en el minuto 74. Guedes se inventó un pase descomunal a Jesús Vázquez hacia el interior del área. El canterano sacó un buen centro raso que Hugo Duro dejó de espaldas para que Guedes rematara con potencia. Su disparo, no obstante, se estrelló contra la bien colocada zaga verdiblanca.

Los de Pellegrini se deshicieron con acierto de un Valencia que presionaba con uno menos, pues Hugo Duro estaba tendido sobre el terreno de juego aparentemente dolorido y pidiendo el cambio. La jugada bética llegó a buen puerto y Canales mandó al fondo de las mallas un balón que había quedado muerto en la frontal. No terminó ahí el castigo para el Valencia. En la jugada casi posterior el Betis aprovechó el descontrol defensivo del Valencia para hilar una jugada de fantasía que Borja Iglesias remató a placer tras un centro de Juan Miranda. Y con el tercer tanto sobre la bocina el Betis se llevó los tres puntos de Mestalla en un partido en el que el Valencia vivió su realidad. Esa que lleva acompañando al equipo de Mestalla en los últimos años. Finales de temporada en zona media, sin ánimo para imaginar qué pasara en el mercado de verano. Y es mejor no imaginarlo. La zona Meriton ha castigado por tercera vez consecutiva a una afición que no merece tanto castigo.