Baraja, sobre el robo del Barça: "Hay fuera de juego, en otro campo igual sí se señala"

¿Cuánto condiciona la expulsión? ¿Has visto el posible penalti de Iñigo a Peter?

"Lo condiciona todo porque es expulsión. Nos deja con 10. Es una realidad, una situación límite que nos complica el partido. Han habido dos acciones, esa acción que tú dices, con 2-2 creo... y luego otra acción de Diego que nos hubiera mantenido con vida en este campo. Nos faltó contundencia. Ellos sí la han tenido, dos córners, dos rechaces, nos han dado la vuelta al marcador. Ellos te van embotellando y no hemos podido sujetar el resultado a pesar del gran esfuerzo. Me hubiera gustado ver el partido 11 contra 11 todo el partido. La de Peter, me parece discutible, puede haber zancadilla. No ha considerado que sea penalti"

¿Fuera de juego en el 2-2 del Barça?

"Puede haber, no. Hay. El árbitro no lo considera. El árbitro puede considerar o no que hay penalti si participa o no. Tendría que ver otros partidos con situaciones así para valorar por qué no pita fuera de juego"

El equipo puede pese a ir con uno menos... compite contra el Barça a domicilio

"El equipo ha demostrado que quiere, el reflejo lo ves en cómo se ha levantado el equipo del 1-0. Nos hemos repuesto, hemos tratado de seguir manteniéndonos vivos con dos acciones. En la primera, pues bueno, un portero como Ter Stegen no suele cometer esos errores. Ha sido una primera parte buenísima, pero la expulsión nos ha hecho ir a remolque. No hemos podido contenter al Barça pero la respuesta del equipo ha sido mu buena. Solo puedo felicitar a mis jugadores por el esfuerzo pese a las dificultades"

Siguen habiendo opciones y ahora Mestalla dos partidos seguidos

"Seguimos con nuestro planteamiento. Tres partidos en Mestalla, dos fuera. Tenemos que mantener la solidez de Mestalla. Tratar de volver a ganar en casa. Que estas dos derrotas nos sirvan para seguir. El equipo ha hecho cosas bien, pero no nos sirvió para ganar. Que Mestalla nos sirva para seguir vivos. Estamos en una situación buena, dependerá de nuestro rendimiento"

Revisión rápìda del posible penalti a Peter y no se han mostrado las líneas del fuera de juego de Fermín en TV

"Lo que me parece que hay que comentar es que igual esta acción en otro campo, o en otro partido... igual es fuera de juego. Esto es lo que te deja... Uno levanta una mano y se pita penalti y en otro sitio no. Esto te deja descolocado. Pero no es porque sea el Barça. La acción me deja dudas. Fermín pasa por delante y molesta al portero, que pueda tener otra reacción. El árbitro ha visto otra cosa y no valoro casi nunca las situaciones arbitrales. Es interpretación pero me sorprende que a veces una acción se pita de una forma diferente en diferentes campos"

¿Ves fuera de juego porque has hablado con el árbitro?

"Yo solo he hablado con el cuarto árbitro por el penalti de Araújo. No sé qué es una acción prometedora... lo que me dice el árbitro es eso. Por eso no se le ha sacado amarilla a Araújo. Pero bueno, no me quiero ir de aquí pareciendo que me estoy quejando. Me quiero ir destacando el partido de mi equipo, que ha competido incluso contra 10 contra el Barça. Teníamos a dos centrales de 19 y 18 jugando contra todo un Barça. Competir en un día como hoy, para mí tiene mucho valor y me quiero quedar con eso"

El once titular más joven de su historia y vuelta de Yarek

"El contexto nos lleva a apostar por los jóvenes. Nuestra situación económica así lo define. Hoy Yarek ha jugaodo de inicio. Es nuestro presente y futuro. Cenk venía jugando a buen nivel pero hemos decidido apostar por él. Si tú crees en algo tienes uqe hacerlo con actos. Hay que darles oportunidades. Lógicamente cometerán errores, pero los reforzaremos y les daremos la posibilidad de mejorar"

¿El VCF se siente perjudicado por el arbitraje?

"No. Digo que esas dos acciones han sido curiosas, pero no me siento perjudicado. El resultado al final se condiciona en que ellos sí han materializado sus ocasiones y nosotros no. El 2-2 llega muy rápido tras salida de descanso, hemos aguantado luego hasta casi el final. No ha podido ser, a aprender y a seguir hacia adelante"