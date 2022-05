Más reacciones a las palabras de Anil Murthy, desveladas de manera exclusiva por SUPER. En la última entrega de Meriton Confidencial se escucha al presidente del Valencia CF hablar de sus planes para el nuevo estadio, además de hablar de su relación con la clase política valenciana. Desde de varios partidos políticos ya se han manifestado desde primera hora de la mañana como ha sido el caso del conseller, ahora de Hacienda, Arcadi España.

Por otro lado Compromís a través de Natxo Costa, secretario autonómico de economía, ha dado su opinión sobre la información desvelada por esta casa. Costa ha dado una entrevista en la 99.9 Plaza Radio en la que ha analizado esas polémicas palabras de Anil Murthy. "Si fuera Lim destituiría a Murthy. El fútbol es un sentimiento y es un tema pasional y cuando se junta con un tema tan técnica como la legitimación urbanística, si un día discutimos si un penalti es mano o no, podemos opinar pero hacerlo sobre si la ley urbanística de 1995 se aplica o no. No creo que tengamos la misma formación para saberlo".

Respecto a la postura de su partido en este tema Costa ha explicado que "la postura es la de solucionar el problema y no enquistarlo" a nivel judicial. "Nosotros no apoyamos a Meriton. Pensamos que si hay una posibilidad de acabarlo y de hacerlo. El problema es que se está pidiendo a la clase política que matemos a Peter Lim. La administración pública no está en condiciones de intervenir en la mayoría accionarial del Valencia CF. Es triste que el club haya acabado en un empresario de Singapur, como parece que los representantes de LaLiga vino a informar que hay 80 millones de CVC y hay una propuesta para hacerlo, se intenta. Si se considera que es mejor tirar a Lim, un abrazo para los participantes. Sobre fútbol todos tenemos opinión como Borja Sanjuán, yo tengo que firmar cosas y tengo que garantizar que sea legal", asegura el secretario de economía.

¿Juicio?

"Hace un año ya dije que esto iba a acabar en los tribunales si no había acuerdo. Al igual que ya vaticiné aquello, si se acaba en los tribunales ahora creo que esto va a acabar mal para los que defienden que esto es una operación para derrocar a Peter Lim. No soy sospechoso de reforzar a Lim, no me interesa el fútbol. El único que va a perder es el Valencia y la ciudad si esto va a juicio. Si se eterniza, los intereses de ambos van a acabar mal. Meriton quiere que le amplíen la ATE para acabar su propuesta de estadio, otra cosa es que el proyecto sea suficiente", afirma Costa.