Sandra Gómez ha vuelto a pronunciarse a raíz de los últimos audios que Superdeporte ha sacado a la luz sobre Anil Murthy. La vice alcaldesa ha acusado falta de respeto al presidente del Valencia CF y ha reiterado a Peter Lim que su deber es terminar el estadio: "A diferencia de él, yo nunca he faltado el respeto a nadie, lo que sí he dicho en público es que Peter Lim, como propietario, tiene que acabar el nuevo estadio, lo reitero, es el propietario, es el dueño y el responsable legal de acabar el estadio, lo digo en privado y en público".

Sandra Gómez ha aprovechado para denunciar públicamente insultos, ataques y vetos que ha sufrido durante estos últimos años en relación al tema del Nuevo Mestalla: "A raíz de los audios lo que yo creo que ha quedado patente es lo que he tenido que sufrir dos años por defender los intereses del club, se me ha insultado, atacado, se ha mentido sobre mí, y se me ha vetado en reuniones públicas e institucionales para desprestigiarme, que no era más que desprestigiar la postura que había que exigir y que no había que dejarse engañar por los propietarios del club".

Además, la vice alcaldesa se ha referido a los otros partidos políticos como "colaboradores" de Meriton a pesar de que ahora se "sorprendan" del contenido de los audios: "Ahora muchas personas se muestran indignadas por los audios, pero esas personas han colaborado en privado y en público con ellos, porque la situación era la misma y era conocida por los responsables públicas antes de los audios. La situación en la Generalitat y en el Ayuntamiento era la misma que hace dos días, la única diferencia es que ahora la vergüenza pública está donde estaban antes".