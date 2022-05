La vicealcaldesa de València, Sandra Gómez, ha calificado de "espectáculo bastante bochornoso" las conversaciones de Anil Murthy sobre el nuevo estadio y los vecinos de Benicalap y ha asegurado que le "da vengüenza ajena" escucharlos. Estas fueron sus palabras en la inauguración de la Línea 10 de Metrovalencia que conecta el centro de València con el barrio de Natzaret:

"Quiero empezar diciendo que está siendo un espectáculo bastante bochornoso, da vergüenza ajena escuchar los audios por el insulto directo que supone en primer lugar a las instituciones valencianas que han querido colaborar de buena fe para resolver un problema histórico de acabar con el estadio. En segundo lugar, a toda la afición por la actitud patrimonialista que tiene con respecto al club y el poco respeto que le dirige a la afición. El Valencia es el equipo que representa a la ciudad por la afición que siempre lo ha apoyado en los buenos y en los malos momentos".

"Y en tercer lugar y de forma muy dolorosa, el desprecio directo que le hace a los vecinos y vecinas de Benicalap. Es decepcionante, pero yo particularmente no estoy sorprendida ni me siento engañada, porque lo llevábamos advirtiendo desde hacía más de dos años. Veíamos que solo eran palabras y sonrisas, pero que no había hecho. De cada reunión de la que salía el presidente había muchas palabras, mucha buena voluntad, muchas sonrisas, pero de hechos y compromisos no había nada. Y él confunde parar con exigir legalidad. Efectivamente queríamos parar un estadio low-cost que como él mismo ha reconocido en los audios empezó con 80 millones de euros y no estaba a la altura del Valencia CF y de los acuerdos legales suscritos entre la Generalitat, el Ayuntamiento y la propiedad del Valencia CF. Queríamos parar un estadio low-cost, pero sobre todo queríamos cumplir un acuerdo que fuera ilegal. Ilegal porque no cumpliera con el interés general de la ciudad de tener un estadio que pueda ofrecer un servicio al club y la ciudad".

Gómez califica de "inadmisible" el trato de Anil al barrio de Benicalap. "Yo como ustedes adivinarán, no va a haber ni una coma de diferencia entre lo que digo en público y en privado. No voy a cambiar de postura. Por último quiero acabar haciendo una reflexión sobre los vecinos y vecinas de Benicalap porque me parece inadmisible el trato con el que se dirigen hacia ellos. Quiero recordarle a la propiedad del club que los vecinos y vecinas de Benicalap renunciaron al espacio público más importante que tenía su barrio y la ciudad. Y lo cedimos al club a través de una permuta. Y ahí los vecinos y vecinas de Benicalap hicieron un gran sacrificio. Y donde podían haber habido servicios públicos o de cualquier otra índole va a haber un estadio público. Y el problema es que no hay un estadio. Es que van a cumplirse 13 años sin un estadio con la degradación que ha supuesto para el entorno y el perjuicio que ha supuesto para todos los comercios y los pequeños emprendedores que compraron un bajo para ofrecer un servicio. Lo que se merecen es respeto. Y por lo tanto tenemos bien claro que vamos a defender la postura de que el club tiene que cumplir.

Por último, lanzó un mensaje directo a la propiedad. El Ayuntamiento se compromete a hacer el polideportivo y posteriormente girar la factura a Meriton "porque es su obligación legal pagarlo". "Lo que le quiero explicar para que me escuche públicamente es que no está regalando nada a los vecinos y vecinas de Benicalap. Hay un convenio en el que el Valencia se compromete a hacer un polideportivo para que al menos tengan una pequeña dotación deportiva. Si él no tiene ninguna intención de hacerlo, el Ayuntamiento de València lo hará y luego le giraremos la factura porque es su obligación legal pagarlo. Lo pagará Meriton. Ese polideportivo va a ser un realidad. Lo tenemos muy claro", finalizó.