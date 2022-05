José Bordalás se ha reunido con la plantilla del Valencia CF y los capitanes José Luis Gayà, Carlos Soler, Jaume Domènech y Gabriel Paulista durante el entrenamiento de este jueves en la ciudad deportiva de Paterna. El técnico ha comenzado hablando con todos sus jugadores y a continuación ha reducido el grupo a los capitanes. Por último, ha hecho un aparte con Gayà y Soler.

La charla se produce a dos días de que finalice la temporada con el último partido de LaLiga contra el Celta de Vigo, con el futuro de Bordalás, Gayà y Soler en el aire (ofreció a los dos jugadores al Barcelona en su reunión del martes) y sobre todo con los ecos de los audios de Anil Murthy desvelados por SUPER en los que habla, entre otras cosas del entrenador y los dos capitanes.

Anil aseguró en los audios que Bordalás tiene un carácter muy complicado y puso en duda su planteamiento para la final de Copa. «Tiene un carácter muy complicado. [...] Entramos con la mentalidad de que no somos tan buenos, que el Betis es mejor. ¿Por qué no cerramos el partido? Lo más triste es entrar con el Valencia que tiene la mentalidad de que no somos tan buenos. [...] Bordalás no quiso mover el mercado sin fichar a Marcos André, un jugador que valía 4 y que subió a 9».

Murthy desvela en los audios que estaría dispuesto a amenazar a Soler si se va gratis. "Carlos Soler para mí tiene claro desde principio de año que se va porque tiene muchísima ambición. Kang In tenía ambición también. Estaba cerrado un cincuenta por ciento para el Valencia al Braga, que fue a Europa y está peleando por volver, pero se fue por cero para el Valencia al Mallorca. Carlos lo tiene claro desde principio de la temporada. Pero no pasa nada. Hay que respetar porque ellos tienen demasiada presión de la afición. Tiene a su mujer, familiares, lo último que quiere es salir mal, que sus padres puedan salir a la calle. Si sale quiere que su familia esté bien aquí y lo respeto. Si sales gratis en enero, te mato con toda la prensa. Los 100.000 euros los voy a poner”, dijo.

Por último, sobre Gayà asegura que puede que se arrepienta si renueva en el Valencia porque este verano va a fichar "poco". "Le digo, Gayà, el año que viene voy a fichar poco... y pensará, ¿Qué hago yo aquí?".