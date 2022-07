15:34

Le piden que sea más explicita sobre las nuevas garantías que van a presentar a las instituciones. LayHoon indica que "no se ha abordado en las reuniones de estas dos semanas. No hay necesidad de que estén ahí esas garantías porque nosotros apoyamos al club en su día a día y en su funcionamiento. No es necesario. No se me ha mencionado este tema en ninguna de las reuniones".