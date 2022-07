El ex vicepresidente del Valencia CF y portavoz de la plataforma 'Marea Valencianista', Miguel Zorío, ha vuelto a cargar duramente contra Meriton, y más concretamente contra Peter Lim. Lo ha hecho a través de una nota de prensa enviada a los medios de comunicación en la que indica que "quiere saber si los jugadores han cobrado sus fichas el 30 de junio, como las han cobrado y con que financiación ha contado el club".

Según explica el comunicado de 'Marea Valencianista' "el Valencia CF de Lim ha perdido más de 200 millones de euros, a pesar de mover jugadores por un valor superior a los 1000 millones de euros", por lo que "si no ha pagado a los jugadores las fichas del año pasado, cualquiera de ellos puede instar la quiebra del club".

De igual modo, destaca la nota que "a Peter Lim le quedan menos de 40 días para solicitar el concurso de acreedores o realizar otra ampliación de capital para compensar los 60 millones de euros de pérdidas que su gestión ha generado", y subraya que "el Valencia CF SAD lleva 25 días en causa de disolución".

Comunicado íntegro

Miguel Zorío, exvicepresidente del Valencia CF, requiere a Peter Lim para que “informe a los accionistas minoritarios del club sobre las pérdidas reales que ha generado su nefasta gestión en la temporada pasada y también que certifique si el club ha podido pagar las fichas de los futbolistas el pasado 30 de junio. Cabe recordar que Lim ya no pudo pagar a tiempo las fichas la temporada anterior, y tuvo que acudir a financiación muy cara para poder hacerlo, ya que el sistema financiero tradicional le ha cerrado las puertas al multimillonario singapurense”.

Para el portavoz de Marea Valencianista, “como reconoció Layhoon en su última comparecencia pública, el Valencia CF necesita realizar otra ampliación de capital para solucionar el gravísimo problema de bancarrota que la gestión de Meriton ha generado. En este momento, cualquier acreedor del Valencia CF SAD puede instar la quiebra de la empresa al estar en causa de disolución desde hace 25 días, periodo de tiempo en el que Peter Lim tampoco se ha dignado a contarnos la gravedad de la situación ni como lo va a solucionar. La ley le marca el camino: el 31 de agosto o ha hecho una operación financiera que inyecte el capital necesario o tendrá que informar al juzgado de la falta de liquidez del VCF para hacer frente a sus pagos. Además, el 12 de septiembre el Valencia CF y Caixabank tendrán otro problema: con la ATE caducada, la sociedad perderá más de 100 millones de euros en su balance y entrará en quiebra técnica”.

Para finalizar, Miguel Zorío insta a los políticos valencianos a “recordar que en estos momentos el propietario del Valencia CF es una empresa fantasma, sin domicilio social conocido en China, que el Valencia CF tiene como Presidente a un ejecutivo que fue despedido hace dos décadas de una multinacional estadounidense tras las denuncias de abuso por parte de trabajadores de Indonesia, que los políticos valencianos se han sentado a negociar temas urbanísticos con Layhoon en reuniones secretas no publicadas en las agendas públicas; que Layhoon era la responsable de Mint Capital que ayudó a Cristiano Ronaldo a crear una red de empresas en paraísos fiscales; que Layhoon y Peter Lim ya salieron malparados del caso Rafles Town Club en Singapur; y que obligar al Valencia CF a invertir un dinero que no tenía para el Mundial 82 le llevó a la ruina y al descenso a segunda división. Peter Lim no puede ser tratado con menos derechos que Juan Roig y su pabellón; pero tampoco puede tener privilegios que no se le conceden al empresario valenciano”.