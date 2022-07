La crisis económica generalizada que azota a la mayoría de los clubes europeos está provocando que, el de este verano, sea uno de los mercado de fichajes más inactivos de los últimos años. Aquellos equipos con las cuentas en números rojos, como sucede en el caso del Valencia CF, son los que más están sufriendo las consecuencias. La entidad de Mestalla lleva todo el mercado con las manos atadas a la hora de fichar. Las únicas llegadas hasta el momento han sido la de Samu Castillejo, fichado a coste cero, y la de Samuel Lino, que llega a modo de préstamo. Mientras no se dé salida a determinados futbolistas, el Valencia no podrá atacar el mercado con la posibilidad de invertir una cantidad de dinero considerable en fichajes.

A falta de un mes exacto para que el mercado cierre sus puertas, los jugadores que ocupan la rampa de salida en Mestalla no han cambiado. Guedes siempre ha sido la principal opción del club para salir del atolladero económico. El luso es el jugador con más mercado en Europa y, por lo tanto, quien más dinero podría dejar en las arcas. En las últimas semanas se ha abierto la posibilidad de que Guedes no abandone la entidad este verano bajo un argumento muy definido: el club no quiere malvender. En cualquier caso, hasta el 31 de agosto el portugués será un firme candidato cambiar de aires.

En un contexto casi idéntico, aunque con el montante sentimental añadido, se encuentra Carlos Soler. La salida del canterano también sería a cambio de una cantidad importante de dinero. Sin embargo, el problema vuelve a ser el mismo: no han llegado ofertas que satisfagan las exigencias del club.

Las ventas más claras

Con el paso de los días los cauces del mercado han llevado al Valencia a encarar las ventas de otros jugadores. Por una parte, la historia de Cillessen en Mestalla parece ya vista para sentencia. La irrupción de Mamardashvili, que le ha servido para hacerse con la titularidad en la portería, y la alta ficha del guardameta neerlandés, han provocado que tanto el club como el futbolista coincidan en que una salida es la mejor solución para ambos.

En las últimas horas, otra operación que ha cogido forma es la de Maxi Gómez. El interés del Brujas persiste pero, hasta el momento, a las oficinas de Mestalla no ha llegado ninguna oferta. En cualquier caso, el uruguayo ve con buenos ojos dar por finalizada su etapa en València y el club no se opondrá si la oferta del club belga es suficientemente buena para dar el ‘sí’.

Durante el mes de julio, desde medios internacionales también se han informado de interés del fútbol turco en Diakhaby y Eray Cömert. Estos supuestos intereses nunca han llegado a coger forma y parece improbable que vaya a ocurrir a lo largo de agosto.

Así pues, con tantos frentes abiertos, el Valencia se prepara para acelerar en agosto lo que no ha podido hacer en julio. La plantilla necesita liberarse de fichas altas para que Gattuso pueda ver caras nuevas en el comienzo de la competición oficial.