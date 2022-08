Samuel Lino ha sido uno de los últimos en llegar a Mestalla y ha encajado rápidamente en los esquemas de Gattuso. En una entrevista para VCF Media, el brasileño afirma sentirse muy cómodo en el club y con ganas de crecer mucho más vestido de blanquinegro.

"Es importante empezar bien, todo el equipo jugó bien. Durante el campeonato vamos a mejorar y a hacer un gran equipo", pronostica. El jugador destaca la fortaleza del equipo para tumbar al Girona el pasado domingo: "En la primera parte del partido entramos muy fuertes, algo que el míster siempre nos exige. En la segunda parte, aunque tuvimos la expulsión de Cömert, pero nos mantuvimos fuertes. Conseguimos defender bien para lograr la victoria".

El extremo está convencido de que "el Valencia CF es un gran club" y por eso espera llevarlo arriba. Para ello, la próxima parada es San Mamés: "El domingo intentaremos hacer un buen juego y salir con victoria". Apenas lleva unas semanas, pero el brasileño se siente "muy cómodo de estar aquí", algo que "se traduce en entrenamientos y partidos". A pesar de estar cedido, el sudamericano no se pone límites para esta temporada: "Trabajo mucho, me centro en mí para ser natural. No tengo miedo de jugar en un equipo grande, yo soy Samuel Lino, soy esto. Soy feliz, sonriente, estoy aquí como si llevase años. Quiero crecer mucho más en el Valencia CF".

Elogios a Gennaro Gattuso

Lino defiende a su entrenador como un tipo "muy extravagante, que habla mucho". Gattuso "siempre quiere ayudar a los jugadores para que sean mejores". El futbolista destaca la importancia de la intensidad en el día a día: "Siempre va duro para que seamos agresivos y estemos fuertes. Quiere que todos los entrenamientos sean como el último de tu vida, siempre tienes que dar todo de ti en el entrenamiento, porque en partido es mucho más. Tengo una mentalidad fuerte".

Por último, el brasileño dedica unas palabras a la afición tras su primera toma de contacto el pasado domingo: "El partido contra el Girona FC fue un espectáculo, estoy muy feliz. Estuvieron siempre ayudando a crecer al equipo, espero que sea siempre así". Además, explica que ya ha probado la paella y conocido lugares icónicos de la ciudad de València como la Ciudad de las Artes y las Ciencias.