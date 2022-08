19:45

Gattuso, antes de su rueda de prensa, habla con los compañeros de Movistar.

"Hemos jugado un gran partido en San Mamés. No hay que quedarse solo con la derrota. El Athletic tiene mucha velocidad. Si no hubiéramos fallado algún pase no nos hubieran jugado al contragolpe. Mi equipo me gustó mucho"

"Necesitamos tiempo. El carril de la derecha ha ido bien, el de la izquierda no al cien por cien. Hemos jugado jugar mejor que contra el Girona, pero nos toca seguir trabajando"

"Hugo Duro se lesionó, pero tengo a Maxi y Marcos André. Tienen más profundidad, pero no se está entrenando con frecuencia porque tiene molestias"