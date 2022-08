El posible fichaje de Edinson Cavani por el Valencia CF copa toda la actualidad blanquinegra. El cierre del mercado acecha y tanto el club como el entrenador saben qué la opción de que el charrúa acabe en Mestalla se 'juega' ahora. "Yo también estoy ilusionado", asegura Gattuso.

Con otros clubes también pendientes del '9' uruguayo, Gennaro Gattuso se ha mojado en la rueda de prensa previa al duelo del Atlético. Los flecos económicos mantienen abierta una operación que todavía no se ha cerrado. La última hora es que el club le ofrece una temporada fija más otra opcional sujeta a objetivos por partidos jugados. Un propuesta, la del Valencia, que es superior a los dos millones de euros netos.

Sin embargo el técnico valencianista ha sido optimista con la llegada de Cavani, además de agradecerle el esfuerzo a Lim, que según Gattuso estaría llevando el traspaso: "Soy optimista por naturaleza. Estamos trabajando. Estamos hablando. Tenemos posibilidad. Tengo que agradecer a Lim y a Layhoon porque tenemos una posibilidad porque Lim está trabajando mucho. Pienso que vamos a fichar a Cavani porque Lim en este momento cree mucho en esta posibilidad"

Tan optimista es el italiano que ha aprovechado las preguntas para darle aún más cariño a Cavani. El técnico ha roto en elogios con el delantero. Gattuso ha reconocido que ha hablado con el jugador, pero a nivel deportivo: "Tenemos dos o tres delanteros en este equipo. Es normal. Cuando se habla de Cavani, se habla de Cavani. No es un jugador normal. Tiene 35 años pero tiene una mentalidad increíble. Hablo de técnica, yo no puedo hablar de dinero. Cómo me gustaría jugar... el problema económico no es mi problema. Cuando tienes una negociación no es fácil cerrarla en dos minutos. Espero que se va a cerrar de manera positiva para nosotros. Habremos hecho de todo"