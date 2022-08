Se acerca el cierre del mercado de fichajes y Edinson Cavani continúa sin ser jugador del Valencia. Lejos de caer en la preocupación, el club mantiene intactas sus opciones de firmar al uruguayo. La conexión que existe entre Gennaro Gattuso y el delantero sigue siendo una de las principales razones para creer en el acuerdo. Los dos mantienen el contacto más que nunca en esta recta final del mercado. El italiano llamó de nuevo al jugador para pedirle que aguante y seguir haciendo fuerza para su fichaje. La implicación del entrenador en esta operación ha sido clave desde el primer día. Rino convenció a Cavani y ahora solo le pide tiempo. Es el último esfuerzo de todos.

La operación está pactada desde el lunes y ahora solo es cuestión de tiempo que se materialice. El jugador aterrizó en Madrid el pasado fin de semana para decidir su futuro y cumplir su reto de jugar en la liga española. Su prioridad sigue siendo el Valencia. Todo está muy avanzado. El futbolista cobrará 2 millones de euros netos y firmará un contrato de una temporada más otra opcional. Pero para que todo eso ocurra tiene que salir Maxi Gómez del Valencia. El club trabaja a contrarreloj para sacarlo aunque sea en calidad de cedido y de esta forma tener vía libre para hacerse con los servicios del ‘Matador’.

Hay un factor extra en la operación. Cavani y Maxi Gómez son compañeros de selección y mantienen una buena relación de amistad desde hace años. Es por esta razón por la que Edinson no quiere coincidir con Maxi. El ex del Manchester United entiende que podría perjudicarle y no quiere ser un obstáculo para las aspiraciones del valencianista de disputar el Mundial de Qatar.

La Real Sociedad, atenta a Cavani

El culebrón Cavani avanza y mientras tanto se van sumando equipos a su puja. El último club que ha llamado a la puerta del uruguayo es la Real Sociedad. Los donostiarras piensan en el ‘Matador’ como recambio a Alexander Isak, traspasado al Newcastle por alrededor de 70 millones de euros. La Real ya tanteó el fichaje de Cavani a principios de verano y se ha visto obligado a rescatar el interés obligado por la venta del sueco. Tampoco se resigna Unai Emery a darle por perdido.

El técnico ‘groguet’ que la incorporación de Cavani no está descartada, pero tampoco se ha tomado la decisión de ejecutarla. Así lo explicaba. «La salida de Dia y de Alcácer era para buscar un plus en ese puesto, pero es verdad que en las circunstancias que tenemos la decisión no está tomada, no está nada descartado, pero tampoco está la decisión de ejecutar cualquier decisión». Por cierto, el club amarillo confirmó anoche su clasificación para la Conference League.

El Niza tanteó su fichaje con la mejor oferta económica

La mejor oferta en términos económicos sigue siendo la del Niza. El problema para los franceses es que Cavani no quiere volver a la Ligue-1. Su objetivo es probar en España y, de momento, el Valencia sigue siendo el equipo mejor posicionado en la carrera por el uruguayo. Sus primeras palabras a su llegada al aeropuerto de Madrid fueron toda una declaración de intenciones. «Tengo varias cosas pero nada concreto, el fútbol es el fútbol, hay que ir donde la gente te quiere. Esperemos que mi destino se sepa pronto, físicamente estoy bien. He venido para prepararme y esperar un poquito», aseguró nada más llegar a España. Cavani quiere jugar donde le quieran. Y el Valencia y Gattuso lo quieren y mucho.