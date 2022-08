El Fenerbahçe se ha clasificado a la UEFA Europa League tras vencer en la eliminatoria al Austria Viena por un global de 6-1. El conjunto turco ha ganado el partido de vuelta esta tarde 4-1, lo que sumado al resultado de la ida, de 2-0, le da el pase al torneo europeo.

La clasificación a la competición europea podría ser un aliciente más para Maxi Gómez, que en los últimos días ha sido relacionado al equipo de Estambul. De hecho, según el periodista Yağız Sabuncuoğlu, el propio agente del jugador ha reconocido que habló con el club otomano el lunes pasado.

ÖZEL | Maxi Gomez’in temsilcisi Stefano Castagna: Maxi Gomez’in transfer süreci ile ilgili hiçbir kurum veya kuruluşa açıklamam olmamıştır. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) 24 de agosto de 2022

La salida del uruguayo del Valencia permitiría la llegada de Edinson Cavani, su compatriota, siempre que el ex del United no se decida por cerrar antes el acuerdo. El club valencianista espera una oferta formal del equipo turco por el delantero, pero por ahora no se ha producido ningún avance claro en la operación.